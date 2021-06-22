沙田新城市廣場平衡車公園開幕不足一年停運　設施全拆走

撰文： 王潔恩 最後更新日期： 2021-06-22 17:15

沙田新城市廣場的地契列明，部份空間需提供公眾設施，包括康樂設施等。不過，發展商去年於一期商場的3樓平台啟用平衡車公園，惟現址的相關設施近日已被拆走，曾是不少家長帶兒童「放電」的平衡車公園，開幕不足一年已停運。 新鴻基回覆查詢時，未交代清拆平衡車公園的原因，只稱新城市廣場不時檢視商場設施，並按顧客的需要不時作出調整，未肯透露未來用途。

新城市廣場去年將一期3樓的戶外平台，建成戶外常設平衡車公園，並在去年6月22日起開放。平衡車公園佔地8,000呎，設有車道及小斜台，深受不少家長及兒童喜愛。

不過，記者近日現場觀察，發現相關設施已被拆走，現場仍留下清拆痕跡，現址已變回從前的「遊樂場」，可供遊人「跳飛機」。不過，該處現時已關閉，遊人無法內進，並放置告示版表明「工程進行中」。

地契列明須提供綠化天台及康樂設施

翻查資料，新城市廣場的地契列明，商場內部份地方屬於公共空間，例如今次涉事的三樓空間，地契列明須提供「綠化天台」及「康樂設施」，相關設施須於早上7時至晚上10時開放。若市民使用相關的康樂設施，或要繳付由營運商釐定的費用。

不過，平衡車公園的所在地，過去有一段時間是帝都酒店的網球場，網球場只供住客使用。其後才改為「遊樂場」，將部份地方劃為「跳飛機」的地方，並開放予公眾使用。直至2020年6月，「遊樂場」才變成現已清拆的平衡車公園。

新地：不時檢視商場設施

被問及清拆平衡車公園的原因，以及未來的平台用途等，新鴻基回覆查詢時只稱新城市廣場不時檢視商場設施，並按顧客的需要不時作出調整，以持續提升顧客體驗等。