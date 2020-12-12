確診食肆｜再多8間上榜　確診青年曾到新城市春水堂及利安大家樂

社會新聞
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本港新冠肺炎第四波疫情持續，昨日（11日）新增86宗確診個案。最新確診者曾到訪至少再多8間食肆，包括2間早前歌舞群組曾爆疫的宴會廳。此外，沙田新城市廣場春水堂，利安商場大家樂和意樂餐廳亦上榜。

位於沙田新城市的春水堂。（春水堂 Facebook 圖片）

一名女病人發病後到越秀廣場新光宴會廳

屬於歌舞群組的包括一名居於深水埗榮昌邨的62歲女患者（個案7279），她於上月22日曾到觀塘啟業商場喜雙逢酒家，即星輝宴會廳。她於上周六（5日）發病。另一名67歲女患者（個案7235）居住大埔寶湖花園B座，於上周二（2日）到過越秀廣場新光宴會廳，她在上月25日發病。

一名居馬鞍山利安邨利興樓28歲男患者（個案7186），本周一（7日）病發。他在病發前一天曾到訪沙田新城市廣場的春水堂，病發後亦到過利安商場的大家樂和意樂餐廳。

位於沙田新城市的春水堂。（春水堂 Facebook 圖片）

另外，一名居東區柴灣邨灣映樓的62歲女患者（個案7202）曾到漁灣邨行政大樓。一名居東涌裕東苑啟東閣的52歲女患者（個案7192）曾到港珠澳大橋香港口岸旅檢大樓。

沙田一田百貨再多5人確診，群組共有17人。而將軍澳–藍田隧道地盤再多一人確診，累計有9人染疫。

▼食肆6時後禁堂食　12月10日起生效　為期兩周▼

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