醫療集團藏假HPV疫苗　公司違商品說明例罰4萬　董事或不知情罪脫

撰文： 李慧娜 最後更新日期： 2021-06-22 14:23

港健醫療集團被控藏有6枝假HPV疫苗，公司及董事被控管有虛假商品說明的貨品作售賣。裁判官今日（22日）裁決指，公司員工知道該6枝疫苗不是正貨，但卻將假疫苗與真疫苗儲存在同一冰箱，明顯意圖為客人注射假貨並作售賣，裁定公司罪成；但不肯定董事事前知道冰箱藏有假疫苗，或涉疏忽，裁定董事罪脫。裁判官考慮到若有人誤注射假疫苗，會得不到預期的保護，加上案例等，判公司罰款4萬元。

兩名被告為：港健醫療集團有限公司及董事張維瑄（55歲）。控罪指，二人在2019年7月11日，在銅鑼灣廣場2期一單位內，管有6支「九合一加衛苗疫苗」，而貨品均應用虛假商品說明「MSD」，作為製造者。

涉案疫苗不能引起人體的免疫反應

裁判官引述證供指，正貨疫苗內的鋁含量低於0.5毫克可能性極低，而低於0.1毫克更無法引起人體的免疫反應，亦應有白色沉澱物，因此裁定涉案6枝疫苗屬假貨。

明知假貨仍儲放冰箱

裁判官認為，港健員工知道該6枝疫苗不是正貨，卻將假疫苗與真疫苗儲存在同一冰箱，明顯意圖為客人注射假貨，將假貨用作售賣或商業用途，不接納港健提出有機會是生產商問題的說法，裁定公司罪成。

不肯定董事知情

不過，裁判官指假疫苗儲存在冰箱深處，若非伸手進冰箱及查看，根本難以發現假疫苗，因此不能肯定女董事張維瑄事前知道冰箱藏有假疫苗。

至於她的行為是否構成疏忽，裁判官認為，若要求她要保姆式監管員工及派員查看是否出現假疫苗，屬超符合理水平，而她信任員工會為客人注射正貨疫苗也屬合理，不需要特別提供指引或訓練。雖然她的作為惹人懷疑，但沒證據指她同意或縱容公司售假疫苗，裁定她罪名不成立。

罪成公司未正式開業

辯方求情指，罪成的公司從未正式開業，亦已經「經一事，長一智」，日後若從事有關業務，會加強員工培訓及監管，而假疫苗的數量佔全部的比率極少，也沒證據顯示有客人曾注射假疫苗。

案件編號：ESS12079/2020、ESCC1352/2020