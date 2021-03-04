申訴署調查假HPV疫苗襲港　揭衞生署對供不應求疫苗監管不足

撰文： 林穎嫺 最後更新日期： 2021-03-04 13:22

前年有醫務所被揭發涉嫌向顧客提供冒牌的子宮頸癌疫苗（HPV疫苗），申訴專員趙慧賢去年宣布就此展開主動調查，審研政府現行監管本港私營醫療機構，提供疫苗機制有否可改善之處，報告今（4日）出爐，直指當局對供不應求的疫苗欠缺足夠監管，雖然衞生署事後修補漏洞，惟食物環境及衞生局和衞生署並無主動向市民詳細交代，並教育市民如何分辨疫苗的真偽，難以釋除市民疑慮。

申訴專員公署的調查報告指，九價HPV疫苗2018年起供應緊張，惟衞生署未有即時收緊對私營醫療機構HPV疫苗的監管。（資料圖片）

申訴專員公署的調查報告指，九價HPV疫苗2018年起供應緊張，不少內地旅客投訴未能在私營醫療機構接種已預訂的疫苗，惟衞生署未有即時收緊對私營醫療機構HPV疫苗的監管，例如要求海關加強對相關進口疫苗的核查和鎖定高危醫療機構或診所，當局亦未有加強對接種對象，尤其是內地旅客的宣傳教育，而衞生署亦無權單純以偵查冒牌疫苗為由，例行巡查相關私營醫療機構，令不法份子乘虛而入，水貨或冒牌HPV疫苗因而流入市場。

報告續指，針對九價HPV疫苗的投訴2019年5月起顯著上升，衞生署和海關隨即加強調查，並在該年的5至9月聯合行動20次，搗破數間涉嫌提供冒牌或水貨九價子宮頸癌疫苗的私營醫療機構、拘捕多人。

兩個部門及後亦加強監管進口疫苗，包括特別巡查曾進口未經註冊九價HPV疫苗作再出口用途的持牌批發商、把所有涉及未經註冊該疫苗的已簽發進出口許可證交予海關作付運後核查，以及主動調查可疑的私營醫療機構等。相關投訴數字隨後迅速回落，至今暫未見再有違規個案。

惟食衞局和衞生署均無主動向市民詳細交代政府監管私營醫療機構所提供疫苗的機制，以及事後引入的加強監管措施，報告強調，市民有需要得悉如何保障自身權益，例如查證疫苗是否註冊和驗證疫苗真偽的方法，申請專員公署促請食衞局、衞生署及海關汲取經驗，改善發布資訊安排。

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報告又提到，新冠肺炎疫苗即將開打，全球包括香港的需求非常龐大，有關疫苗的供應、安全性、效用、試驗結果等方面的資訊很容易出現混亂，甚至引起公眾誤會和猜疑。申訴專員公署憂慮，香港的私人市場日後或會出現合法進口、平行進口，甚至是冒牌的疫苗，敦促食衞局及衞生署必須保持有關疫苗的安全性和效用，以及政府接種安排的透明度，並聯同海關做足把關工作。

申訴專員公署又向當局提出四大建議，包括密切觀察加強監管措施的成效及按需要作出調整、將藥劑製品於市場的供求情況納入為衞生署的市場監測機制的風險評估因素、檢討就重大藥劑製品事件發布有關資訊的機制，以及提高有關新引進疫苗的資訊的透明度。

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