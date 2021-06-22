今增7宗確診全為輸入　4人染變種病毒　同機6名確診印傭皆無病徵

撰文： 鍾妍 最後更新日期： 2021-06-22 15:34

本港今日新增7宗確診個案，全部均由外地輸入，當中6人來自印尼，全為外傭，均乘坐嘉魯達印尼航空的GA876航班於6月20日抵港，其中有4名外傭已被驗出帶有L452R變種病毒。衞生署禁止嘉魯達印尼航空營運的客機在6月22日至7月5日期間從雅加達着陸香港。 另外一宗則涉及一名船員，同樣帶有變種病毒L452R，但初步調查該名船員從未進入香港水域。 另外，今日初步確診現時少於5宗。

6月22日，新增7宗新冠肺炎個案全為外地輸入，6宗由印尼抵港。（資料圖片／羅君豪攝）

新增的7宗個案中，有6宗由印尼抵港，年齡介乎28至41歲的女性全為外傭，皆無出現病徵。她們均乘坐嘉魯達印尼航空於6月20日由雅加達飛抵香港的GA876航班，其中有4人（個案編號:11891至11894）在抵港檢測確診，另外兩人（個案編號:11895及11896）則被送到竹篙灣檢疫後確診。

衞生署引用《預防及控制疾病（規管跨境交通工具及到港者）規例》（第599H章），禁止嘉魯達印尼航空營運的客機在6月22日至7月5日期間從雅加達着陸香港。

今增一宗確診個案為船員，衞生署初步調查該船員從無進入香港水域。（資料圖片／蔡正邦攝）

另外，一名51歲男子（個案編號：11897）確診，同樣帶有L452R變種病毒株。衞生署補充，初步調查該男子為船員，從無進入香港水域，指過去亦有船公司會取船員樣本到香港實驗室化驗，若確診亦會給予個案編號。

衞生署表示，今日初步確診現時少於5宗。

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