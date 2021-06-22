新冠肺炎．6.22｜增7宗輸入個案　連續15日無本地確診

撰文： 鍾妍 王潔恩 李恩慈 梁煥敏 胡家欣 黃金棋 黃詠榆 張嘉敏 最後更新日期： 2021-06-23 00:49

本港新冠肺炎疫情近日趨向緩和，衞生署衞生防護中心公布今日（22日）新增7宗個案，均是輸入個案，即本港已連續15日沒有本地個案，連續17日沒有源頭不明個案。另外，今日初步確診暫少於5宗。

港府昨日亦宣布進一步放寬社交距離措施。餐飲食肆會維持現有A、B、C、D類食肆安排，但C類入座率可提升至75%，D類所有員工完成接種並相隔14天，更可回復「全滿」狀態，每枱可坐12人。由於本港「清零」達14日，港澳展開商討通關安排。

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新冠疫苗｜接種人數迫近200萬人 7人昨不適送院 1人需留院觀察

【21:34】政府公布截至今晚8時的過去24小時，共有約40 900人接種了新冠疫苗，累計增至 1,998,700已打針，佔適合接觸人口29.4%，當中1,308,800人更打了第二劑疫苗。另有34,500人預約了接種時間。

昨日共有七宗由社區疫苗接種中心送院的個案，他們因接種後出現常見副作用而送院，情況穩定，其中三人已經出院，一人留院觀察，一人不遵從醫生勸告自行出院，兩人未經診症自行離開醫院。

北大嶼山醫院感染控制中心機電故障 部分病格負壓系統一度暫停

【21:14】九龍西醫院聯網發言人今日（22日）公布，北大嶼山醫院感染控制中心E座大樓地下病房，今早因機電組件故障，引致抽氣扇失靈，導致部分病格的負壓系統暫停，期間一名新冠肺炎病人於受影響隔離病房留醫，經風險評估後，院方相信事件造成的感染風險非常低。

北大嶼山醫院感染控制中心今早機電故障，部分病格負壓系統一度暫停。（資料圖片／歐嘉樂攝）

新冠疫苗｜沙頭角200街坊外展打針 聶德權籲長者接種疫苗

【16:49】公務員事務局局長聶德權今日（22日）表示，他在沙頭角墟視察約200名街坊和長者透過政府外展服務接種科興疫苗。聶德權強調，長者是感染新冠肺炎後出現併發症或死亡的最高風險群組，因此專家強烈建議長者接種新冠疫苗。企業或團體若有足夠接種疫苗的人數，和足夠的合適地方和空間，便可安排疫苗接種外展服務。

今增7宗確診全為輸入 4人染變種病毒 同機6名確診印傭皆無病徵

【14:30】衞生防護中心公布，截至凌晨零時，本港新增7宗輸入個案，當中有6名患者來自印尼。換言之，本港已連續15日無本地個案。澳門政府昨日已表明，倘香港連續28日無本地個案，即兩地已有條件通關。

【13:07】消息稱，今日無新增本地確診，是連續17日無源頭不明。

連續28日清零可與澳門通關 姚思榮：冀每日至少有5000名額

【12:40】港澳政府正商討兩地的通關安排，澳門要求本港在28日零確診後才可有限度通關，旅遊界立法會議員姚思榮今早（22日）出席電台節目時表示，澳門政府將清零日期由14日倍增至28日，對此感到失望，希望這已是兩地政府的共識，不會再有變化，希望日後兩地每日可有至少5,000人過關。

對於政府縮短打齊針的抵港人士檢疫期，由14日大減至7日，姚思榮認為，有關安排將可吸引商務、探親等人士來港，希望當局在檢疫安排上提供配套，如何處理已預訂的酒店住宿安排，如為酒店提供補貼。

打齊針抵港人士可縮短檢疫期 何栢良：風險增三成 或成通關阻力

【10:47】政府昨（21日）公布有限度放寬，中、高風險地區抵港者的酒店檢疫安排，抵港者若完成接種新冠疫苗、抵港時病毒檢測陰性，並出示3個月內的抗體陽性證明，可由檢疫14天減至7天，適用地區包括台灣、英國及美國等。



港大感染及傳染病中心總監何栢良今（22日）在電台節目直言，有關做法是「行政判斷」，不一定符合科學和醫學邏輯。他表示，現時不少疫苗未有足夠科學實證，或未能抵抗變種病毒，擔心短短7日的檢疫期，未必足夠驗出抵港人士染疫，致病毒流入社區的機會將大增30%。他又指，澳門和內地亦從未採取如此「大膽」做法，或會成為通關的阻力。

疫苗氣泡｜D類食肆人數上限再放寬 陳肇始：料會有更多餐廳升級

【09:40】疫情逐漸緩和，政府昨（21日）宣布，基於「疫苗氣泡」進一步放寬食肆堂食、宗教聚會等措施，以三分二人打針作為放寬門檻。食物及衞生局局長陳肇始今早（22日）在電台節目表示，考慮到一圍枱12人內，有身體不適、長者和小孩等未能接種疫苗人士，遂以此為方向放寬，相信日後D類食肆數目會有所增加。



至於疫苗接種率提高後會否容許市民遊行，她未有正面回應，僅表示大型聚會不單是遊行，現階段不會全部放寬所有聚會。

強制檢測｜拔萃男書院附小等6校上榜 天水圍染疫家庭曾到3處覆檢

【00:01】本港新冠肺炎疫情持續，政府昨日（21日）晚上公布強制檢測公告，有6間學校爆發上呼吸道感染，或流感樣疾病個案，由於病徵與新冠毒病相似，本月8日至21日期間的學生、老師及職員，須於本周三（23日）或之前接受強制檢測，當中包括荔枝角天主教小學一年級、拔萃男書院附屬小學六年級等。



確診並帶變種病毒的天水圍三母女，其中母親及幼女曾到的三個地方，列入覆檢名單：長沙灣麗閣邨學友社學生輔導中心、長沙灣聖辣法厄爾天主教墳場及天盛街市。

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