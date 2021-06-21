新冠肺炎．6.21｜港府周四放寬多項防疫措施　34萬人登記抽黃金

撰文： 孔繁栩 黃詠榆 黃金棋 朱海棋 鄭翠碧 胡家欣 歐陽德浩 最後更新日期： 2021-06-22 01:06

本港新冠肺炎疫情趨向緩和，衞生署今日（21日）公布新增3宗輸入個案，是連續14日沒有本地源頭不明以及相連個案。特首林鄭今日率領高官見記者，宣布周四放寬多項防疫措施，外地抵港人士（港人與非港人）均能在滿足血清抗體陽性等3個條件後，檢疫期減至7天，以及正與澳門商討通關傑條件。

繼打疫苗抽豪宅凱滙後，由恒基送出的300両9999黃金抽獎，今日（21日）起接受登記。抽獎共分六輪，每兩星期進行一次抽獎，只需登記一次，便可獲得六次抽獎機會，第一至第五次抽獎活動每次送出「金獎」20個，各可得黃金一両；壓軸大抽獎頭獎可獨得價值超過港幣100萬元的黃金60両、二獎兩名各可得黃金30両 ，三獎八名各可得黃金10 両。無論在首五輪有否中獎，均可自動參加壓軸大抽獎。

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【23:55】「四叔」李兆基的恒基兆業集團早前公布，由7月至9月份會舉辦6次打疫苗抽獎活動，送出9999實金共三百両，壓軸頭獎可獨得實金60両，價值超過100萬元，抽獎活動今日早上9時起，恒基表示，截至晚上10時半，有33.8萬人登記。

強制檢測｜拔萃男書院附小等6校上榜 天水圍染疫家庭曾到3處覆檢

【23:50】本港新冠肺炎疫情持續，政府今日（21日）晚上公布強制檢測公告，有6間學校爆發上呼吸道感染，或流感樣疾病個案，由於病徵與新冠毒病相似，本月8日至21日期間的學生、老師及職員，須於本周三（23日）或之前接受強制檢測，當中包括荔枝角天主教小學一年級、拔萃男書院附屬小學六年級等。



確診並帶變種病毒的天水圍三母女，其中母親及幼女曾到的三個地方，列入覆檢名單：長沙灣麗閣邨學友社學生輔導中心、長沙灣聖辣法厄爾天主教墳場及天盛街市。

新冠疫苗｜單日近4.6萬人打針 預約人數增近56% 5人不適送院

【23:18】本港新冠疫苗接種計劃踏入第116日，政府公布今日（21日）共有約45,900人接種疫苗，當中分別有41.8%人是接種科興疫苗，而約58.3%人是接種復必泰（BioNTech）疫苗。今日則有約34,600人預約接種時間，比昨日（20日）相關數字急升55.9%。

另外，昨日共有五宗由社區疫苗接種中心送院的個案，他們因接種後出現常見副作用而送院，情況穩定。

▼6.21粉嶺官小26師生及家長坐專車打復必泰▼

+ 2 + 2 + 2

卡拉OK夜總會違規招「無針客」 食肆每枱人數超額禁晚市堂食14日

【21:46】食物環境衞生署今日（21日）公布，過去三日巡查酒吧或酒館、卡拉OK及夜總會多個處所的行動中，有卡拉OK及夜總會負責人因未有確保所有顧客或員工已接種第一劑新冠疫苗，違反相關規例，食環署已向該負責人展開檢控程序，該兩間處所亦須關閉14日。另外，有一名顧客及兩名員工因身處表列處所但未有遵從接種第一劑新冠疫苗的要求，涉嫌違反防疫規例而被發定額罰款通知書。

食環署強調，會繼續加強巡查各類處所，並會檢查員工和顧客的接種疫苗記錄，以及與警方採取聯合行動，涵蓋包括酒吧／酒館、卡拉OK場所及夜店／夜總會，對違例者採取嚴厲執法行動。

復必泰｜首批17學生坐專車打針 粉嶺官立小五生：保護自己及別人

【19:50】政府早前宣布，復必泰疫苗接種年齡下限降至12歲，學校可以團體預約方式，申請安排校巴接送師生到社區疫苗接種中心打針。首間申請服務的粉嶺官立小學，今日有26名師生獲專車接送，到上水龍琛路體育館社區疫苗接種中心打針。

該學校有約三分一合資格學生打針，有學生打針後稱感到開心，認為能保護自己及別人，不擔心有副作用；有學生則稱，事前有問及家人意見，但不清楚打針有何副作用。

【19:31】衞生防護中心今日（21日）公布，一名18歲女子接種兩劑復必泰疫苗後，在英國感染變種病毒。有專家指出，近四成患者潛伏期超出七日，質疑外地感染風險較香港高過百倍，「不斷比病毒滲入社區，唔係次次咁好彩。」憂慮措施開始後一個月便會觸發第五波疫情；而本港長者接種率甚低，屆時疫情將會是「災難級別」，大批老人家染疫離世。

打齊兩針有抗體抵港只檢疫7日 專家憂走漏患者 掀災難級疫情

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【19:10】本港新冠疫苗接種率偏低，香港內科醫學院今日（21日）表示，香港長者的接種率堪稱世界最低，認為消除長者對打疫苗的誤解為刻不容緩，其中，委員會委員周啟明憶述最近與病人的對話，「我話可以打針，佢哋第一個反應就係，乜原來我打得㗎？佢哋以為有慢性病唔打得。」

內科醫學院指社會存誤解 慢性病患者以為不宜打針︰長者以為唔得

內科醫學院委員會委員周啟明（左一）、老人科專科委員會秘書陳德揚（左二）、內科醫學院院長李錦滔（右二）。（歐陽德浩攝）

印裔男與女友認隱瞞行蹤 女被告曾否認二人相識 信用卡揭露行蹤

【17:00】一名從杜拜抵港的印度裔男子，欲離開香港時被驗出感染新冠肺炎的變種病毒，之後涉嫌向衛生防護中心謊稱他在港期間沒有參與任何聚會，與他同住的菲籍女友更曾否認與印裔男相識。惟女方的信用卡顯示曾在愉景灣消費，並揭二人曾到多處遊歷，並在參一次聚會中感染11名密切接觸者。二人今（21日）在九龍城法院承認7項向授權人員提供虛假資料罪，印裔男稱因為不想家人被查問；女被告則感到後悔，並向公眾致歉。控方指男被告為「零號病人」。案件將於7月5日判刑，期間法庭會索取二人的背景報告。

▼6月20日．疫下第二個父親節▼

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港府放寬防疫措施 未打針者不能12人同檯食飯 可出席百人婚禮？

【16:48】本港疫情連續14天「清零」，港府宣布進一步放寬社交距離措施。餐飲食肆會維持現有A、B、C、D類食肆安排，但C類入座率可提升至75%，D類所有員工完成接種並相隔14天，更可回復「全滿」狀態，每枱可坐12人。



雖然限聚令仍然維持4人不變，但多項活動可隨疫苗氣泡有相應調整，健身室內房間已接種疫苗人士，兼有足夠距離，可毋須佩戴口罩；宗教聚會、婚禮及股東周年大會，如果三份二人已接種首針，參與人數可提高至百分百。有關放寬將於本周四(24日)生效，暫為期兩周至下月7日。

食肆婚禮「鬆綁」四人限聚令維持不變 林鄭：非針對遊行換言之，未有打針的市民，在新規例下，未能參與12人同檯食飯，亦繼續未獲准許進入酒吧及卡啦OK等處所，到健身室參與小組活動須繼續全程戴口罩，但參與宗教聚會及婚禮等，打針非硬性指標，惟倘要多請客人，則教友或賓客當中，需有三份二人已接種首針。

港澳正商討通關條件 實施配額制、出入境須接種疫苗 設熔斷機制

【16:30】本港疫情緩和，政府今日（21日）宣布放寬部分社交距離措施。行政長官林鄭月娥亦宣布，近日已與澳門商量探討通行條件，透露初時會實施配額制，由數量較小的配額開始，來往人士要接種疫苗，離境及入境都要接受病毒檢測，通關亦會設熔斷機制，惟目前仍未有時間表。至於中港兩地，當廣東省疫情回穩，會先推行「來港易」，同時與中央探討通關，並會盡快向中央提交中港兩地通關建議。

增3宗輸入全帶變種病毒 比例續升 一人接種兩劑疫苗後仍中招

【16:13】本港新冠肺炎疫情緩和，衞生防護中心總監林文健表示，今日（21日）新增3宗個案，均是輸入個案，亦代表本港已連續14天沒有本地個案。他續指，現時香港愈來愈多輸入個案與變異病毒株有關，過去一周有27宗輸入個案，當中17宗為變異病毒株。他又稱，L452R變種病毒(即源起於印度的變種)有上升趨勢，與N501Y相比，「有後來居上之勢」。

林鄭出席記者會，交代最新放寬社交距離限制及人員往來措施。（羅君豪攝）

【15:55】林鄭談到疫情穩下來後，會與澳門談通關，但一定是有條件的：包括有配額因為口岸未能負荷，以及不可以用e道；往還人士須打針及檢測；設熔斷機制。

至於中港兩地通關，會待廣東疫情回穩會後再推來港易，並與中央討論通關問題。

【15:40】林鄭：抵港人士打齊兩針以及14天後、病毒檢測呈陰性，再加上血清抗體陽性，檢疫將縮至7天，分兩期執行，料6月30日起實施，先是港人，然後會是外地抵港人士。

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【15:30】香港疫情開始趨穩定，外來有變種風險，要居安思危，本港疫情穩定，社會有訴求回復正常活動，以疫苗氣泡為基礎，放寬措施。餐飲處所方面，A類不變，B類可坐75%人，Ｃ類處所所有員工已打兩針，並過14天，顧客可由75%上調至100%。至於Ｄ類處所，每枱人數可放寬至12人，宴會人數可升至180人。

酒吧放寬至每4人一檯；派對房間、卡拉OK每房或每檯可8人。

【15:20】衛生防護中心總監林文健醫生指，疫情出現兩大趨勢，包括輸入個案當中大部份均與變異病毒株有關，而L452R變種病毒個案有超越N501Y的趨勢。

【15:15】林鄭指出，截至昨晚，全港共有322萬劑疫苗，打第一劑疫苗佔人口28.5%。

【15:00】特首林鄭月娥與官員會見記者，表示今日是標誌性日子，是連續第14日無源頭及相連個案均清零的日子。

林鄭表示，由5月下旬至今，廣東有百多宗確診個案，但至今從廣東輸港的個案是一宗都沒有。



另外，她又指經濟有復甦的勢頭，首季經濟按年增長7.9%，失業率亦下跌至6%，是好勢頭。

【13:00】據了解，今日沒有源頭不明個案，不設疫情記者會，是連續16日沒有源頭不明個案。

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【08:00】為鼓勵更多人接種疫苗，商界推出送禮「谷針」。「四叔」李兆基的恒基兆業集團早前公布，由7月至9月份會舉辦6次抽獎活動，送出999足金共三百両，壓軸頭獎可獨得足金60両，價值超過100萬元，抽獎活動今日（21日）早上9時起，接受網上登記，只需登記一次，即可獲6次抽獎機會，首五輪如得獎，也可在第六輪再自動參加，爭奪壓軸頭獎。

恒基兆業集團「疫苗接種鼓勵計劃」抽獎日子。（網站截圖）

恒基兆業集團會舉辦六次抽獎活動，送出999足金共300両，頭獎可獨得價值超過港幣100萬元的足金60両。（資料圖片）

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