反修例｜警方修訂港鐵站及室內行動指引︰強化適當使用武力及戰術

撰文： 鄭秋玲 最後更新日期： 2021-06-22 17:58

監警會今日（22日）與投訴警察課舉行例會。據警方數字，截至5月31日，由反修例公眾活動衍生1,948宗投訴，涉及9,139名投訴人，當中617宗列為「須匯報投訴」。 警方指出，監警會專題審視報告提出的52頂常規改善建議，共完成32項建議，上月已向行政長官提交第四份進度報告，包括檢視大型行動中，在情報上密切留意社交媒體，採取「先發制人」，必須時增加使用低殺傷力武器。 警方又指，已修訂在港鐵站及室內處理公眾活動及騷亂的指引及手冊，增設情境為本演習，包括如港鐵站場景中，「強化人員適當去使用武力同運用戰術」。

監警會新任主席王沛詩，首持主持公開會議。（監警會直播截圖）

專題審視報告共提出52項常規改善建議，警方表示，已完成26項建議，實施49項新措施，今年5月已向行政長官提交第四份進度報告，涵蓋2月至4月期間推出13項新措施，包括6項已完成︰第17、22、23、24、41、49；及5項取得主要進展︰8、14、36、37、40。至今共完成32項建議，62項新措施。

第四進度報告中，13項新措施共涵蓋4個範疇，提高處理公眾活動的情報，界定前線在應用情報的職責；會密切留意社交媒體，採取「先發制人」、「果斷」行動；因應風險程度，會使用「水馬」等障礙物防止接近重要設施。

監管處處長林曉彤。（監警會直播截圖）

另外，警方亦檢視大型拘捕行動中，使用的策略戰術及佈署，必須時會增加使用低殺傷力武器，及適時使用押解犯人巴士，以及會更新警隊內部保安手冊及相關訓練摘要，包括在現場劃分安全區域，配置低殺傷力武器。

修訂在港鐵站處理公眾活動及騷亂指引

警方透露，已修訂在港鐵站及室內處理公眾活動及騷亂的指引、手冊及培訓，在梯隊人員訓練課程上，增設一系列情境為本演習，加入不同高風險場景訓練，如港鐵站、市中心、室內地方，「強化人員適當去使用武力同運用戰術」。

警方亦增設在演習後撰寫口供環節，「人員可以解釋使用武力理據。」另增設總區應變大隊的實地演習日，「加強部隊之間的武力協調」。在機動部隊及警察學院，加強人員對低殺傷力武器同催淚劑的認知。

▼2019年理大衝突▼

+ 6 + 6 + 6

涉反修例事件617宗「須匯報投訴」已聯絡540名投訴人

據警方數字，截至5月31日，由反修例公眾活動衍生1,948宗投訴，涉及9,139名投訴人，當中1,331宗列為「須知會投訴」。餘下617宗列為「須匯報投訴」，當中251宗即近41%被分類為「嚴重指控」，包括126宗指控「濫用職權，佔整體20.4%；112宗指控「毆打」，佔整體18.2%。最多指控涉及「行為不當」有190宗，佔30.8%。

617宗「須匯報投訴」的處理方面，警方指已聯絡540名投訴人，有185人選擇「全面調查」，有152人「投訴撤回」，有64人以「暫時有案在身尚待處理」，有74人是「無法追查」，55人未決定以什麼方式處理投訴，有10人透過簡便方式解決，有131人未有任何回覆。