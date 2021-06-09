反修例兩周年｜拘捕行動未止　今年首季增89人被捕　共拘10,260人

撰文： 孔繁栩 最後更新日期： 2021-06-09 14:01

兩年前的6月9日，一場反對逃犯條例修訂的遊行，揭開持續半年的大型抗爭運動。過去一年示威活動雖然銳減，但警方對前年曾參與抗爭活動涉違法的人士，拘捕行動仍在繼續。截至今年4月，警方共拘捕10,260人，相較去年12月公布數字，即今年短短4個月內再多89人被捕。數據顯示，警方已檢控2,608人，當中750人涉及暴動罪，另外共有25人經警司警誡後被釋放。

反修例風波兩周年，截至今年4月，警方共拘捕10,260人。（資料圖片）

根據警方最新數字，由2019年6月9日至2021年4月30日，警方於各區示威活動中共拘捕10,260人，分別7,522男及2,738女，年齡介乎11歲至84歲，涉及罪名包括參與暴動、非法集結、傷人、襲擊致造成身體傷害、普通襲擊、縱火、刑事毀壞、襲警、阻礙警務人員執行職務、藏有攻擊性武器等。

750人被控暴動罪

警方已檢控2,608人，涉嫌參與暴動、非法集結、傷人、襲擊致造成身體傷害、普通襲擊、縱火、刑事毀壞、襲警、阻礙警務人員執行職務、藏有攻擊性武器等，當中約750人被控暴動罪。

▼2019年理大衝突▼

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理大衝突多名「踢保」人士再被捕

翻查警隊近月拘捕行動，不少與2019年理大衝突有關，今年3月，警方拘捕5人，涉嫌與暴力衝突有關，分別被落案起訴串謀暴動罪。今年4月，兩名涉嫌意圖協助理大內人士逃避逮捕男子拒保候查後被捕，被控妨礙司法公正。另外，4月底有21名多名涉及理大衝突的「踢保」人士被捕，據悉當中包括理大學生、駕駛「家長車」人士等，被起訴妨礙司法公正罪，已在西九龍裁判法院提堂。

有25人經警司警誡釋放

而截至今年4月30日，2,624人已經或正在司法程序處理的人士當中，其中1,000人須承擔法律後果，包括715人被定罪、277人須簽保守行為、4人被判照顧或保護令及4人藐視法庭（民事程序）、51人獲撤銷控罪、224人審訊後無罪釋放，其餘人士的司法程序仍在進行中，另外有25人經警司警誡後被釋放。