疫苗抽獎｜打針抽凱滙開放首周已逾100萬人登記　9月1日截止

撰文： 黃金棋 最後更新日期： 2021-06-22 18:43

本港新冠疫苗接種計劃2月底開展以來接種率偏低，為鼓勵更多人接種疫苗，不少企業陸續推出抽獎等優惠。當中信和集團旗下黃廷方慈善基金有限公司與華人置業集團禮品最矚目，為觀塘凱滙第3座47D一房單位。 信和集團今日（22日）公布，抽獎開放登記首星期，已獲超過一百萬名香港居民登記。該集團指欣然見到本港接種疫苗率持續上升，亦感謝香港市民熱烈支持活動及參與接種疫苗。

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信和集團表示，即日至今年9月1日下午5時30分，合資格的參加者可於活動網站登記參與抽獎活動。抽獎活動大使亦於香港10個指定物業的活動櫃台協助公眾人士進行網上登記；得獎名單將於9月8日公布。

該集團又提醒，有意參加者於接種疫苗前應先諮詢專業健康建議，當做足準備便可透過政府網站預約接種疫苗。根據早前公布，年滿18歲的香港居民如在本港完成接種兩劑疫苗，則可參與計劃。發展商將會為得獎幸運兒代繳印花稅、註冊費、律師費及物業首年管理費。

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