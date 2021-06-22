《蘋果日報》員工大合照留影　有讀者閘外撐場大叫「加油」

撰文： 麥凱茵 最後更新日期： 2021-06-22 19:05

壹傳媒董事會昨日（21日）開會決定，若保安局周五（25日）未能解封已凍結資產，將會於當日決定《蘋果日報》及蘋果動新聞停運，員工昨日起可以選擇即日辭職。 今日（22日）有《蘋果日報》讀者送上花籃等作支持，也有人親自到大樓向員工高呼「加油！」有人捧着紙皮箱、大型購物袋及行李登上員工穿梭巴士，也有部分人到大門外大合照。有員工指，《蘋果》未必如傳聞般明日（22日）就提早停運，要留待周五才有結果。

有編輯部員工繼續留守工作，有人在玻璃窗貼上「蘋果愛我」的標語。（李澤彤攝）

有26年歷史的《蘋果日報》或在周五決定停止運作，周六出版最後一份報紙。消息指，大部份員工選擇在昨日辭職。有編輯部員工繼續留守工作，有人在玻璃窗貼上「我愛蘋果」的標語。

今日（22日）有《蘋果日報》讀者送上花籃等作支持，也有人親自到大樓向員工高呼「加油！」（李澤彤攝）

今日有讀者帶來《蘋果日報》到蘋果日報大樓外拍照，不少人對停刊的消息感不快，認為事件打壓新聞自由，會支持《蘋果》到最後一刻。他們一見到有員工從大樓步出便高呼「加油！」

▼6.18《蘋果日報》如常出版▼

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有員工相約在大樓門外合照，也有人選擇在天台位置與蘋果日報的標誌留下最回憶。

▼6.17警方進入壹傳媒大樓▼

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員工嘲「等緊外國勢力出薪」

印刷部員工簡先生表示，暫時未知遣散情況，相信星期五公司會有交代。對於公司將要停運，他指心情平靜，「但想同政府講，我而家等緊外國勢力出薪畀我」，但不知道「外國勢力」何時出現。另外一名不願上鏡的員工坦言「唔開心」，公司最後發展要等待星期五後才有結果。

下午三時起，陸續有員工乘坐員工巴士回到蘋果日報大樓。（李澤彤攝）

傍晚時分，陸續有捧着紙皮箱、大型購物袋及行李登上員工巴士車。有人登車前向大樓揮手作最後道別，也有再次與門外記者道別。