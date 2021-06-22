消息：有主要往來銀行凍結壹傳媒所有戶口　未能為蘋果日報出糧

撰文： 陳晶琦 最後更新日期： 2021-06-22 14:32

保安局上周四（17日）引用《國安法》凍結《蘋果日報》三間公司資產，壹傳媒董事會昨（21日）召開會議並將死線訂於周五（25日），倘保安局未能解封已凍結資產將會結業。 《香港01》接獲銀行界消息指，雖然壹傳媒集團目前尚有約4億港元資金，惟至少有一家主要往來銀行礙於自身風險，決定自行凍結壹傳媒集團旗下其他附屬戶口，令戶口不能進支，變相「有錢都用唔到」，致未能支付員工薪金。 翻查資料，壹傳媒年報顯示主要往來銀行有四家，包括滙豐銀行、星展銀行，以及台灣的上海商業儲蓄銀行、台中商業銀行。《香港01》正向相關銀行查詢，尚待回覆。

有銀行界消息透露，壹傳媒集團目前尚有約4億港元資金，惟至少有一家主要往來銀行決定自行凍結壹傳媒集團旗下所有其他附屬戶口。（資料圖片／鄭子峰攝）

銀行礙於自身風險 凍結所有戶口

有銀行界消息披露，目前有至少一間與壹傳媒集團有主要往來的銀行亦礙於自身風險，決定自行凍結附屬公司的其他賬戶資產，並於內部電腦系統設定相關賬戶的資金不能進出。

消息人士解釋，雖然其他與壹傳媒相關公司的賑戶未接獲法庭命令需凍結資產，惟銀行現處於風眼位，倘讓相關戶口有正常交易，亦憂慮當局日後會追究，或誤墮《國安法》法網，故形容此舉全屬銀行商業決定，銀行亦有權凍結戶口，致現時壹傳媒集團即使「有錢都用唔到」，故未能支付員工薪金及供應商款項。

Mark Simon：無法支薪、支付報販

黎智英助手兼顧問Mark Simon昨日（21日）稱，指集團現時尚有約4億港元資金，但銀行賬戶被保安局及警方凍結，無法向記者支薪，及支付報販。

除現時與《蘋果日報》相關的三間公司包括蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果互聯網有限公司被保安局發出凍結財產通知書，涉款1,800萬元。

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《香港01》正向相關銀行查詢有關事宜，尚待回覆。

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