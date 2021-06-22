蘋果日報危機　可否用壹傳媒資產　督印人有何責任　N個未解之謎

撰文： 冼博勵 最後更新日期： 2021-06-22 15:52

壹傳媒五名高層被指違反《港區國安法》被捕，《蘋果日報》三間公司1,800萬元資產被凍結。壹傳媒昨日（22日）董事會討論出糧問題，將要求保安局解凍資產，若周五（25日）未能解封會結束《蘋果日報》印刷和網上報道。 壹傳媒（0282）持有4億元資產，為何不能為旗下的《蘋果》員工出糧？用台灣的資金又是否可行？《蘋果日報》的督印人或承印人須承擔所有責任？

▼6.18《蘋果日報》如常出版▼

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１. 為何壹傳媒有4億元資產，只是凍結當中三間公司的1,800萬元，為什麼不可以出糧？

壹傳媒或憂觸犯國安法

●《蘋果日報》早前引述警方警告，若有人涉及參與教唆或資助相關罪行，不論是公司或子公司，隨時可能觸犯國安法，變相壹傳媒協助蘋果出糧，或同樣觸犯國安法。

有銀行考量風險後 凍結壹傳媒所有附屬戶口

●有前銀行法規調查主任透露，現時有至少一間銀行因風險考量，決定在未接獲法庭命令下，率先自行凍結與壹傳媒集團旗下所有附屬戶口，並在系統設定相關戶口不能進支，令戶口即使「有錢都用唔到」，以致壹傳媒集團未能動用其他戶口資金以支付員工薪金。

保安局：進入司法程序，不評論事件

●《香港01》曾就向保安局向查詢壹傳媒可否協助出糧、相關舉動會否觸犯國安法，當局回覆指有關案件已進入法律程序，不就事件細節作評論。

6月17日，壹傳媒五名高層被捕，《蘋果日報》三間公司資產被凍結。6月18日，《蘋果日報》如常出版。（路透社）

林鄭：按法例規定執行，一視同仁

●特首林鄭月娥今日出席行政會議前指，若有人申請解凍資產，將交由保安局局長按法例規定執行。因凍結資產而引伸出的勞資糾紛，香港有嚴謹法例保障權益，強調政府會一視同仁，不論哪個機構都會提供適當協助。

根據國安法實施細則，任何受限制令或押記令所影響的人，可向原訟法庭申請撤銷或更改限制令或押記令。

6月17日，壹傳媒五名高層被捕，《蘋果日報》三間公司資產被凍結。6月18日，《蘋果日報》如常出版。（美聯社）

2. 《蘋果日報》可否變賣資產出糧？

變賣資產後 資金仍須存入戶口

●前銀行法規調查主任表示，即使《蘋果日報》變賣資產，最終所獲得的資金均要存入戶口，惟目前除蘋果三間公司被發出凍結命令，多個壹傳媒附屬公司的戶口亦被銀行自行凍結，以其他戶口出糧也會擔憂觸犯國安法，故變賣資產亦未能有助解決目前《蘋果日報》面對的危機。

3. 台灣電匯或眾籌出糧是否可行呢？

壹傳媒在台灣有資產，雖然《台灣蘋果日報》停止印刷，但網上版的「台灣蘋果新聞網」仍然運作。

電匯或蒙受被控洗黑錢風險

●前銀行法規調查主任表示，倘從台灣眾籌資金後，利用台灣戶口以電匯方式個別存入《蘋果日報》員工賬戶，此方法或許可行，但需蒙受被控告洗黑錢的風險。倘當局定義台灣相關戶口資金來歷不明，存入的賬戶或需承擔風險。

被問有否其他替代方案 Mark Simon：不清楚

●Mark Simon接受眾新聞訪問時，問及有否其他替代方案，如轉移至台灣營運。他僅稱不清楚，他亦無評論董事會有否考慮其他替代方案。

▼6.17警方進入壹傳媒大樓▼

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4. 督印人、承印人須承擔所有責任？

督印人、承印人一般需負上責任

●根據《本地報刊註冊條例》，任何本地報刊的東主（proprietor）、承印人（printer）、出版人（publisher，前稱「督印人」）或編輯（editor）被檢控及面對審訊時，如出版該本地報刊的部分內容是構成犯罪，上述人物即須被推定曾出版該期報刊，除非他能證明該出版並未得到他的授權或同意，或他並不知情，或並非因他本人不小心或不謹慎所導致。

雖然蘋果日報有限公司等三家公司被凍結資產，但翻查事發後連日《蘋果》印刷版都是由「蘋果日報有限公司」擔任督印人，「蘋果日報印刷公司」承印，今日（22日）出紙共18萬份。