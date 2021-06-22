監警會｜警方今年首5個月收517宗須匯報投訴　「疏忽職守」增46%

撰文： 歐陽德浩 鄭秋玲 最後更新日期： 2021-06-22 19:32

監警會今日（22日）與投訴警察課舉行例會。警方今年首5個月共收到517宗須匯報投訴，較去年同期的478宗增加8%，當中最多是指控涉及「疏忽職守」有294宗，佔約57%；其次是「行為不當／態度欠佳」有180宗，佔約35%。該兩項指控均較去年同期增加，分別增近46%及16%。另外，「毆打」有23宗，有1宗與反修例公眾活動有關。「粗言穢語」、「濫用職權」、「恐嚇」，分別有9宗、7宗及3宗，「捏造證據」1宗。

警方在會議上介紹「行咇易」。監警會副主席易志明關注，採用「行咇易」仍會衍生投訴，因言語之間會有磨擦，過往不少投訴常見涉及截停搜查程序，衍生粗言穢語、不禮貌的指控，認為「行咇易」對於減少投訴的成效，要時間觀察。

警務處監管處處長林曉彤表示，截停搜查是基於警員有合理懷疑被截停人士，已干犯或即將干犯違法行動，才決定有無需要搜查甚至搜身。

監管處處長林曉彤（右二）。（監警會直播截圖）

另外就交通執法，警方實施流動攝錄隊及電子定額罰款通知書，委員余黎青萍提出，為減省警民磨擦及警方，建議將違例泊車全面交通督導員去做，「將警方留畀真係需要警力嘅地方。」林曉彤回應指，外國會由非警方執法打擊違例泊車，改為委聘外判商包辦處理，本港警方會檢視及研究。

新主席首度上場 見傳媒讀完開場白便離開

新任監警會主席王沛詩於本月1日上任後，首次主持例會後會見傳媒，但她完成開場發言後，隨即表示因公務在身需要離開，並無回答記者的追問。監警會委員陳錦榮解釋，主席是次未能回應提問，與監警會的透明度無關。他亦指，監警會並非只得主席一人，稱完全有心與傳媒交流，相信將來仍有許多機會交流。「佢係好有心去做，但今日可能有預先安排，佢自己改唔到。」