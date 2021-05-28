監警會｜廖長江妻王沛詩接任主席　身兼港大校委等多項公職

撰文： 孔繁栩 最後更新日期： 2021-05-28 12:04

政府今日（28日）宣布委任王沛詩為獨立監察警方處理投訴委員會（監警會）主席，任命由6月1日開始，為期兩年，接替任期於本月31日屆滿的現任監警會主席梁定邦。王沛詩為執業大律師，擔任最低工資委員會主席，亦是建制派「班長」廖長江的妻子。

即將出任監警會主席的王沛詩是執業大律師，現任最低工資委員會主席，並在多個委員會擔任委員。王沛詩亦曾在2005年至2010年擔任監警會委員，協助監警會在2009年6月順利過渡成為獨立法定機構。現任監警會主席梁定邦任期於本月31日屆滿。

身兼最低工資委員會主席及港大校委等

王沛詩為建制派立法會議員廖長江妻子，王沛詩同時身兼多個公職，包括2017年起出任最低工資委員會主席，今年初獲委任多兩年，亦是現任醫管局成員，並於去年3月獲委任為香港大學校務委員會委員，過去曾擔任僱員補償援助基金管理局主席、平機會委員。

2021年監警會委員名單及背景

李家超︰感謝梁定邦為投訴警察制度作大量工作和貢獻

保安局局長李家超表示，「梁定邦自2018年6月起擔任監警會主席。在梁的領導下，監警會經歷了社會在2019年至2020年的最艱難時期，克服不同挑戰，貫徹履行監警會在《監警會條例》下的法定職能，為現時投訴警察制度作出大量工作和貢獻，對此深表感謝。」李又指，深信在新主席王沛詩領導下，監警會會繼續積極發揮其獨立的法定監察職能，進一步鞏固投訴警察制度的功效和信心。

李家超又指，政府會繼續全力支持監警會履行其法定監察職能，確保市民的投訴獲得公平公正處理。

監警會根據《監警會條例》成立，該會為獨立法定組織，負責監察和覆檢投訴警隊成員個案的調查工作。《監警會條例》對監警會的職能和權力，以及兩層投訴警察制度賦予法定基礎。警方亦必須根據條例履行其法定責任，遵從監警會提出的要求。監警會現時有一名主席、三名副主席及20名非官方成員。上述任命由行政長官根據《獨立監察警方處理投訴委員會條例》（《監警會條例》）（第604章）第5條作出。