首宗國安法審訊｜唐英傑否認恐怖活動等3罪　法官指有人庭上拍照

撰文： 朱棨新 最後更新日期： 2021-06-23 11:21

男子唐英傑去年7月1日，涉嫌背著插有「光復香港 時代革命」旗幟的背包，騎電單車衝向警員。他被控煽動他人分裂國家和恐怖活動等三罪，案件今（23日）在高等法院審理，為首宗《港版國安法》審訊案件，不設陪審團，由高院3名國安法指定法官審理。被告否認煽動他人分裂國家，及恐怖活動等全部罪名。另外，其中一名法官杜麗冰開庭時透露，有人在庭上拍照，她稱會報警處理，又提醒旁聽人士，法庭內不可拍照或繪圖，亦不可干擾審訊。。

被告唐英傑，24歲，被控1項煽動他人分裂國家及1項恐怖活動罪，以及1項屬恐怖活動交替控罪的危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害罪，被告否認全部控罪。

被告唐英傑今早押送至法庭的情況。(詳看下圖)

煽動他人分裂國家罪指被告於2020年7月1日，在東區海底隧道至灣仔謝斐道和柯布連道交界一帶，煽動他人組織、策劃、實施或者參與實施旨在分裂國家、破壞國家統一行為，不論是否使用武力或者武力相威脅，即將香港特別行政區從中華人民共和國分離出去，或非法改變香港特別行政區的法律地位。至於恐怖活動罪則指被告於同日同地，為脅迫中央人民政府或香港特別行政區政府，或者威嚇公眾以圖實現政治主張，實施造成或者意圖造成嚴重社會危害的恐怖活動，即針對人的嚴重暴力或以其他危險方法嚴重危害公眾安全，令警員8260、2674及12197重傷。

而危駕引致他人身體受嚴重傷害罪，則指被告於同日，在灣仔謝斐道近柯布連道交界，在道路上危險駕駛電單車，引致警員8260、警員2674和警員12197身體受嚴重傷害。

主審首宗國安法審訊的國安法指定法官。(詳看下圖)

是次審訊將不設陪審團，由三名國安法指定法官杜麗冰、彭寶琴及陳嘉信共同審理。控方由署理副刑事檢控專員周天行代表，被告被資深大律師郭兆銘代表。

案件編號：HCCC280/2020