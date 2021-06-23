首宗國安法審訊｜控方指唐英傑駕插光時旗電單車　藉此宣揚港獨

撰文： 朱棨新 最後更新日期： 2021-06-23 18:58

本港首宗國安法案件今早正式在高等法院開審，被告唐英傑否認煽動他人分裂國家等三罪後，控方隨即讀出其案情，指被告於《港區國安法》在去年回歸紀念日生效後不久，即駕其插有「光復香港 時代革命」旗幟的電單車在灣仔飛馳，期間衝破多個警方防線，並引起在旁市民歡呼，警欲截停他時，被告撞向三名警員。其中一名被撞警員更被撞至右手拇指脫臼。控方續指，港島當日有人示威。被告駕駛電單車展示帶標語旗幟，認為他想藉此宣揚香港獨立，煽動他人分裂國家和破壞國家統一，並吸引傳媒注意。

案發時被告仍持P牌

署理副刑事檢控專員周天行讀出開案陳詞，指案發日為《港區國安法》頒布後翌日，有市民在港島區示威，當時仍持「P牌」的被告，駕駛其電單車由東區海底隧道駛至灣仔。被告背著的背包上插有「光復香港 時代革命」的旗幟。

多次衝防線有市民歡呼

被告駛至灣仔，於下午3時許先後經過三條警方的防線：軒尼詩道防線、軒尼詩道和菲林明道防線、盧柙道和謝斐道防線。防線的警員都喝令及示意被告停車，但被告未有理會，駛過防線。他駛至第三條防線時，更有警員追逐，但仍然未能截停被告駕駛的電單車。在場市民見狀卻多次歡呼。

警員嘗試捉著被告不果

當被告駛至第四條防線時，即謝斐道和柯布連道的防線時，防線的警員要求被告停下，一名警員嘗試捉著被告但不果。他的電單車最終撞向警員8260、警員2674和警員12197。此外，被告的行為亦令一部車輛受損。

撞車後出現漏油情況

相撞後，被告從電單車墮下，並出現漏油情況。被告於下午3時40分被捕，他在警誡下保持緘默，但向警員指左腳痛楚，最後送院治理。三名被撞警員中，警員2674的右手拇指脫臼，左腳腫脹和胸口痛楚，警員8260則下腰椎及右則股肉有壓痛，左手肘擦傷，膝頭有多處瘀傷；警員12197則右胸痛楚和右姆指輕微傷。

被告雲端有「光復香港」檔案夾

警方檢獲被告的電話，發現Google Drive內有一個檔案夾，名為「光復香港」。此外，被告於案發日和一個名為「Dinosaur BB」對話。「Dinosaur BB」曾向被告傳送新聞相片，顯示警方舉紫𣄃，警告他人違反國安法。

控方指被告在香港接受教育，知曉2019年6月以後發生的連串社會事件，及引致後來被定立的《港區國安法》。

首宗國安法審訊｜控方專家指光時含港獨之意 被告語境似梁天琦

被告唐英傑今早被押送至法庭的情況。(詳看下圖)

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控方指被告藉光時旗宣揚香港獨立

控方指，就煽動他人分裂國家罪，案發日為《港區國安法》生效後翌日，港島有人示威。而被告駕駛電單車並展示有「光復香港 時代革命」的旗幟，藉此和他人溝通，宣揚香港獨立，煽動他人分裂國家和破壞國家統一等。而他亦有意透過其高調的行為，吸引傳媒報導。

就恐怖活動罪，被告在案中展示「光時」旗幟，顯示其政治主張。而他駕駛電單車時，多番不理會警方防線，最終撞到涉案警員，令他們嚴重受傷。控方指，被告造成或者意圖造成嚴重社會危害。

被告唐英傑，24歲，否認1項煽動他人分裂國家及1項恐怖活動罪，以及1項屬恐怖活動交替控罪的危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害罪。

案件編號：HCCC280/2020