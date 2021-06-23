首宗國安法審訊｜控方專家指光時含港獨之意　被告語境似梁天琦

撰文： 呂樂謙 最後更新日期： 2021-06-23 15:38

男子唐英傑涉馳著插有「光復香港、時代革命」旗幟的電單車撞向警方防線，成為首名被控違返《港區國安法》的人士。控方今(23日)在高院宣讀開案陳詞時，特別引嶺南大學歷史系教授劉志鵬的證供，指「光時」標語帶有：從敵人手中收復香港，及改變政制及社會制度之意，示威者一再以中聯辦等為目標，其目標直指中央。劉並認為被告使用這標詞的語境，與梁天琦2016年參選時無大不同。

「光時」口號在多次大規模示威出現

主控官周天行在開案陳詞時，提到控方專家證人嶺南大學歷史系教授劉志鵬的證供，劉指被告唐英傑(24歲)的電單車所插的旗幟印有「光復香港 時代革命」的標語，劉稱參考了2019至2020年香港所發生的大規模示威以及案發當時香港的政治形勢，認為「光復香港 時代革命」這口號含有港獨、顛覆國家政權和將香港從中華人民共和國分裂出去的涵意。

案發經過及被告今早被押到法院的情況。(詳看下圖)

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光復香港有從敵人手中收復香港之意

劉認為「光復香港」四字，含有從敵人手中收復（recover）香港之意，亦能引申視中華人民共和國為仇敵，及不視香港為中國一部分的意思；而「時代革命」則有以改變政制和社會制度來變革時代的意思，有不承認和意圖取代中央政府和特區政府在港治權的意味。

指被告使用語境與梁天琦參選時相似

在劉的研究中，他亦曾參考了梁天琦在2016年立法會補選中的片段和宣傳單張。劉認為被告當日使用「光復香港 時代革命」時的語境與梁天琦參選時並無太大不同。

控方專家劉志鵬認為被告唐英傑當日使用「光復香港 時代革命」的語境，與梁天琦2016年參選時並無太大不同。(資料圖片)

示威者在中聯辦外示威顯示行為針對中央

劉亦舉例指，2019年7月21日有大量示威者在中聯辦門外示威，高叫「光復香港 時代革命」口號，其後中聯辦門外的國徽以及部分設施亦受損。劉認為，中聯辦以及其前身（即新華社）多年來是中央政府在港的代表和象徵，指示威者的行為正正顯示他們是針對中央政府。

213場示威曾用光時口號

控方亦引用警方數據和大量新聞片段，指自2019年7月21日開始，示威者在不同的示威場合均廣泛地使用「光復香港，時代革命」口號，又稱自2019年6月至2020年7月1日之間共389場示威中，其中213場中均有示威者使用該口號。控方指，由警方所提供的數據和新聞片段可見，口號與港獨和其他敵視或試圖顛覆中央政府和香港政府的政治主張均有關聯。

被告唐英傑，24歲，被控1項煽動他人分裂國家及1項恐怖活動罪，以及1項屬恐怖活動交替控罪的危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害罪

案件編號：HCCC280/2020