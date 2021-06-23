變種病毒｜機場男地勤初確診　大埔運頭塘邨運亨樓封區檢測

撰文： 鄭秋玲 李恩慈 張嘉敏 最後更新日期： 2021-06-23 20:15

衞生防護中心今日（23日）公布，本港有少於5宗初步確診個案，包括一名居於大埔的27歲機場男地勤，深喉唾液樣本檢測帶有L452R變異病毒株，暫列本地源頭不明個案，將送往臨時醫院接受隔離。政府晚上7時起，將他居住的大埔運頭塘邨運亨樓，列為「受限區域」，大廈內的人士須留在其處所並接受強制檢測，待相關檢測結果獲大致確定，方可離開其處所，政府目標是在明日（24日）上午約7時半完成此行動。

當局指於運頭塘邨運亨樓今日發現一宗感染源頭不明的初步確診個案，初步顯示涉及變種病毒株，經評估後相關區域感染風險有機會較高，政府經檢測呈陽性後決定就相關區域作出限制與檢測宣告。

當局將於「受限區域」內設立臨時採樣站，並要求受檢人士於明日凌晨2時前接受檢測。受檢人士會獲安排到採樣站接受核酸測試，由專人以咽喉和鼻腔合併拭子採樣，政府會為行動不便的人士和長者安排上門採樣。

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6月3日至23日期間身處運亨樓逾2小時均需強檢

當局指，任何於6月3日至23日期間曾身處運頭塘邨運亨樓內超過兩小時的人士，即使在「相關宣告」開始生效時不在「受限區域」內，亦須在6月25日或之前接受強制檢測。上述曾身處大廈人士，應根據上述安排接受檢測，而今天較早時公布就大埔指明範圍的檢測安排將不適用於該等人士。

大埔運頭塘邨運亨樓封區檢測。（政府新聞處圖片）

受檢人士如在6月21日至23日期間已進行檢測，並能出示檢測結果電話短訊或相關證明，無須再次接受檢測，但須在其處所等候，直至區內所有已識別的受檢人士完成檢測，而相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開其處所。

由於步及變種病毒，根據最新安排，居於同一大廈的人士須於公布確診個案計起第3、7、12及19日進行強制檢測。