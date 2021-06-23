美食車疫情下每月收入最差僅3.5萬元　港府稱不排除結束先導計劃

撰文： 麥凱茵 最後更新日期： 2021-06-23 13:44

政府去年延長第二期美食車先導計劃至2022年2月，惟受新冠疫情下旅客大減，連營運場地也一度關閉。商務及經濟發展局局長邱騰華今日(23日）在立法會書面回覆質詢時指，12部美食車由去年1月至今年5月，只共有267萬元收入；惟去年有9個月平均僅得3輛美食車營運，每輛美食車平均月入曾得3.5萬元，政府不排除最終會結束先導計劃。

美食車先導計劃於2017年2月3日展開，原定為期兩年，但計劃最終延至2021年2月2日。（資料圖片 / 黃寶瑩攝）

新冠疫情打擊下，旅客大減。12個供12輛持牌美食車營運的場地，自去年年初疫情爆發以來，曾有8個場地，包括香港迪士尼樂園、海洋公園等不時關閉。僅得西九文化區、起動九龍東一號場、金紫荊廣場和中環海濱活動空間維持開放。

營運場地不時關閉 七成美食車無工開

先導計劃中12輛持牌美食車在2020年1月至2021年5月，16個月來總收入約為 267 萬元。但事實上，去年的首9個月中，曾有個別月份只有一部美食車營運，平均每個月只有三輛營運，即七成美食車或因場地問題等未有營業。去年7月至9月正值本港第三波疫情，每輛美食車的平均每月更僅錄3.5萬元收入。

邱騰華指，美食車在香港作為一個旅遊設施的營運面對不少困難，包括要維持公平競爭，美食車電力及其他支援服務，天氣因素，香港食肆林立等，故政府認為美食車在香港作為一個旅遊設施的發展實在有限，現正審慎地檢視先導計劃的數據及成效，不排除最終會結束先導計劃。