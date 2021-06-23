機場工作居大埔男染疫　帶變種病毒　大埔區多個屋苑須強制檢測

撰文： 李恩慈 最後更新日期： 2021-06-23 18:25

本港新冠肺炎疫情反覆，衞生防護中心今日（23日）公布，新增兩宗輸入個案，包括一名外傭及一名未曾「落地」的船員。 不過，一名居於大埔、在機場工作的20多歲男子初步確診，屬本地個案，並帶有變種病毒，本港連續16日無本地確診個案紀錄恐斷纜。由於大埔一帶污水樣本檢測呈陽性，政府發出強制檢測公告，涉及區內多個屋苑，包括逸雅苑、德雅苑、景雅苑、新峰花園及御峰豪園等等。

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衞生防護中心表示，今日確診的34歲女患者（#11898）為外傭，於6月19日乘搭國泰航空CX2780航班抵港，在油麻地香港海景絲麗酒店檢疫。她於前日（21日）發病，送院後確診，並證實帶有L452R變種病毒株。

而49歲男患者（#11899）是船員，他所在的船隻於昨日（22日）到港，及後已離港，期間患者未曾下船。患者的檢測結果呈陽性，惟因病毒量太低，無法檢驗是否帶有變種病毒。

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大埔區議員黃兆健在其Facebook專頁稱，早前環保署在運頭塘一帶街井、逸雅苑污水樣本中，發現新冠肺炎病毒，逸雅苑逸榮閣及逸欣閣將納入強制檢測公告。（黃兆健Facebook專頁截圖）

疑有居民初確診 大埔逸雅苑逸榮閣及逸欣閣居民須強檢

另外，本港有少於5宗初步確診個案。消息指，初確診患者中，包括一名居於大埔運頭塘邨5座運亨樓的男子，屬本地個案，料將送往臨時醫院接受隔離。據悉，該患者在機場工作，帶有變種病毒，當局現正調查中。

（食物及衞生局）

政府公布，大埔指明範圍內採集的污水樣本檢測呈陽性，並顯示污水內含甚高病毒量，該區域內的全部大廈或構築物，沒有任何住宅用途的大廈或構築物除外，均會被納入今日的強制檢測公告。指明範圍內有多個屋苑，包括運頭塘邨運亨樓、逸雅苑、德雅苑、景雅苑、新峰花園、御峰豪園、承峰及下碗窰等。此外，保良局田家炳小學及定慧禪寺亦需要強檢。

任何在2021年6月10日至6月23日期間曾身處任何位於附錄劃定的區域內的大廈或構築物（沒有任何住宅用途的大廈或構築物除外）超過2小時的人士，包括但不限於住客、訪客及工作人員，須於6月25日或之前接受檢測。受檢人士若在6月21日至6月23日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。