新冠肺炎｜港府周五起禁印尼航班抵港　列極高風險地區

撰文： 孔繁栩 最後更新日期： 2021-06-23 21:31

全球新冠肺炎疫情持續，港府今日（23日）宣布，將就印尼實施地區性航班「熔斷機制」，由本周五（25日）零時零分起禁止所有從當地來港的民航客機着陸香港。政府同時將印尼列為極高風險A1組指明地區，限制曾逗留於該地區超過2小時的人士登上任何來港的民航客機，以阻止相關地區人士經轉機到港。

印尼疫情嚴峻，政府公布由本周五（25日）起就印尼實施地區性航班「熔斷機制」，並指明印尼為A1組指明地區。（路透社）

政府公布，由於從印尼輸入的個案數字觸及「熔斷機制」，政府會由本周五（25日）起就印尼實施地區性航班「熔斷機制」，並指明印尼為A1組指明地區。考慮到印度、尼泊爾、巴基斯坦及菲律賓的疫情，就相關地區實施的地區性航班「熔斷機制」會繼續維持。

政府將刊憲更新第599H章下的相關指明，以在本月25日起落實上述措施。政府發言人表示：「政府會繼續密切監察不同地區的疫情、新變種病毒的流行程度、接種疫苗的進度及出入境人數的變化，並會視乎情況需要調整相關地區到港人士的登機及強制檢疫要求。」

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+ 5 + 5 + 5

7日內有5名帶變種病毒患者抵港即「熔斷」

根據地區性航班「熔斷機制」下，從同一地區抵港的所有民航客機，不論任何航空公司，如在7天內共有5名或以上乘客經抵港時的檢測確診並帶有N501Y變異病毒株或相關病毒變種，或在7天內共有10名或以上乘客經任何檢測（包括檢疫期間的檢測）確診並帶有N501Y變異病毒株或相關病毒變種，政府會引用《預防及控制疾病（規管跨境交通工具及到港者）規例》（第599H章）禁止所有從該地區來港的民航客機着陸香港。

政府並會將相關地區列為第599H章下的極高風險A1組指明地區，限制曾逗留於該地區超過兩2小時的人士登上任何來港的民航客機，以阻止相關地區人士經轉機到港。

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