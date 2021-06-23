新冠肺炎．6.23｜16日本地零確診斷纜　機場地勤染變種病毒

撰文： 張嘉敏 孔繁栩 林穎嫺 李恩慈 朱海棋 最後更新日期： 2021-06-24 02:33

本港新冠肺炎疫情近日趨向緩和，本港今日（23日）新增2宗確診個案，均是輸入個案，不過本港連續16日沒有本地個案，連續18日沒有源頭不明個案的紀錄「斷纜」。本港今日初步確診暫時少於5宗，惟一名居於大埔運頭塘邨5座運亨樓，在機場工作的27歲男子初步確診，屬本地源頭不明個案，中斷本地「清零」紀錄。當局指，有關個案更涉及L452R變異病毒株，晚上7時宣布，運亨樓需要突襲封區強檢。 當局在污水樣本檢測中，亦發現初確診男子大埔寓所附近一帶的污水樣本檢測呈陽性，並顯示污水內含甚高病毒量，將附近多個地點納入強檢，包括初確診男子居住的大埔運頭塘邨5座運亨樓、逸雅苑、德雅苑、景雅苑、新峰花園、御峰豪園、御峰苑、承峰及下碗窰等。

強制檢測｜染變種病毒大埔青年所到8處上榜 到訪者最遲周五強檢

6月24日【01:40】食物及衞生局公布強制檢測公告，居大埔運頭塘邨的27歲男機場地勤所到的8個地方上榜，主要是機場及大埔新達廣場和運頭塘商場，當中包括6月4日、7日、8日、11日或13日任何一日曾身處香港國際機場中場客運大樓的人士。在指日期曾人士須於本周五（25日）或之前，前往第一次強制檢測，在6月21日至23日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定，已完成2019冠狀病毒病疫苗接種亦須接受強制檢測，不獲豁免。

局方指因應最新的風險評估，就23日較早時間公布針對大埔指明範圍的強制檢測，區域內的全部學校亦被納入強制檢測公告。另外，深水埗崇真小學暨幼稚園(幼稚園部)由於爆發上呼吸道感染及／或流感樣疾病個案，而有關疾病病徵與2019冠狀病毒病相似，為謹慎起見，該學校亦被納入強制檢測公告。已完成2019冠狀病毒病疫苗接種的人士會獲視為已遵從強制檢測公告的規定，無須接受強制檢測。

政府已於23日在大埔逸雅苑A座（逸榮閣）對出空地、大埔墟站公共運輸交匯處及馬窩路花園增設流動採樣站；24日會在機場一號客運大樓第六層過渡區（北）新設一個流動採樣站，為須接受強制檢測的機場員工服務。

新冠疫苗｜打針人數首破200萬 5人周二副作用送院 2人留院觀察

【22:08】政府公布，截至今晚8時的過去24小時，共有約40,600人接種了疫苗，當中17,800人打科興疫苗、22,800人打復必泰疫苗，累計增至2,026,100人已接種，當中1,322,100人更打了第二劑。新增30,200人預約了接種疫苗。

昨日共有五宗由社區疫苗接種中心送院的個案，他們因接種後出現常見副作用而送院，情況穩定，其中三人已經出院，兩人留院觀察。

變種病毒｜運頭塘邨運亨樓封區強檢 居民：沖廁有臭味憂傳播

【21:17】本港新冠肺炎疫情反覆，一名居於大埔、在機場工作的27歲男子初步確診，屬本地源不明個案，並帶有變種病毒。政府於晚上7時起圍封患者居住的運頭塘邨運亨樓，居民要進行強制檢測。

有居民剛下班回家才知被封區，指單位廁所不時有臭味，對變種病毒感擔心。有帶同年幼兒子完成檢測的居民，認為當局應一早安排封區 。

患哮喘40歲男離世前14日內曾打新冠疫苗 衞生署指非打針引起

【20:31】食物及衞生局公布，截至6月20日晚上午夜的過去一星期，衞生署共接獲142宗涉及曾經接種新冠疫苗人士的異常事件報告，當中並沒有醫院管理局呈報涉及曾經於離世前14日內接種疫苗人士及與接種疫苗有潛在關聯的死亡個案，不過衞生署接獲一宗曾經於離世前14日內接種新冠疫苗的死亡報告，這宗個案涉及一名40歲男子，患有哮喘，曾接種科興新冠疫苗，沒有臨床證據顯示事件由疫苗引起，個案交由新冠疫苗臨床事件評估專家委員會進行因果關係評估。

就涉及接種疫苗人士的死亡個案，包括22宗涉及曾經於離世前14日內接種疫苗（佔疫苗接種總劑量的0.0007%），沒有死亡個案顯示與接種疫苗有關聯。截至6月20日，新冠疫苗臨床事件評估專家委員會已總結六宗死亡個案與疫苗接種沒有因果關係，初步認為15宗個案與疫苗接種沒有關聯，一宗尚待處理，即該名40歳男死者。專家委員會認為至今並未發現有不尋常的現象，會繼續密切監察有關情況並收集數據以作評估。

新冠肺炎｜港府周五起禁印尼航班抵港 列極高風險地區

【19:57】港府宣布將向印尼實施地區性航班「熔斷機制」，由6月25日零時零分起，禁止所有從當地來港的民航客機着陸香港。政府並同時將印度尼西亞列為極高風險A1組指明地區，限制曾逗留於該地區超過兩小時人士，登上任何來港的民航客機，阻止相關地區人士經轉機到港。

在地區性航班「熔斷機制」下，從同一地區抵港的所有民航客機，不論任何航空公司，如在7天內共有5名或以上乘客，抵港時檢測確診並帶有N501Y變異病毒株或相關病毒變種，或在7天內共有10名或以上乘客經任何檢測，包括檢疫期間的檢測，確診並帶有N501Y變異病毒株或相關病毒變種。政府會引用《預防及控制疾病（規管跨境交通工具及到港者）規例》（第599H章）禁止所有從該地區來港的民航客機着陸香港，並將相關地區列為第599H章下的極高風險A1組指明地區，限制曾逗留於該地區超過兩小時的人士登上任何來港的民航客機，以阻止相關地區人士經轉機到港。

居運頭塘邨機場地勤染變種病毒株 源頭不明 本地零確診斷纜

【19:08】衞生防護中心表示，一名居於大埔運頭塘邨運亨樓的27歲男病人，屬感染源頭不明初步確診個案，涉及L452R變異病毒株。患者於6月21日出現包括發燒、喉嚨痛和咳嗽等病徵，同日向私家醫生求診。他於翌日提交的深喉唾液樣本結果呈初步陽性及顯示帶有L452R變異病毒株。

初步資料顯示，患者近期沒有外遊，於香港國際機場擔任地勤職位，最後上班日期為6月16日，工作期間曾接待貨運航班的機組人員。他亦有在大埔新達廣場兼職顧客服務工作，最後上班日期為6月22日。

變種病毒｜機場男地勤初確診 大埔運頭塘邨運亨樓封區檢測

【19:00】港府發言人指，由於運頭塘邨運亨樓今日發現一宗感染源頭不明的初步確診個案，初步顯示涉及變種病毒株，經評估後相關區域感染風險有機會較高，政府經檢測呈陽性後決定就相關區域作出限制與檢測宣告。



自今日下午7時起，限制在大埔運頭塘邨運亨樓內人士，須留在其處所並接受強制檢測。受檢人士須在其處所等候，直至「受限區域」內所有已識別的受檢人士完成檢測，而相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開其處所。政府目標在明日（24日）上午約7時30分完成行動。

大埔運頭塘邨運亨樓因有居民初步確診，屬帶變異病毒源頭不明個案，港府宣布要封區強檢。（政府新聞處）

大埔污水檢測呈陽性病毒量高 新峰花園、逸雅苑等多個屋苑納強檢

【16:31】因應大埔指明範圍內採集的污水樣本檢測呈陽性，並顯示污水內含甚高病毒量，在大埔區劃定指定範圍，該範圍內的居民要強制檢測。根據當局公布的地圖資料，指明範圍內包括多個屋苑，包括大埔運頭塘邨5座運亨樓、逸雅苑、德雅苑、景雅苑、新峰花園、御峰豪園、御峰苑、承峰及下碗窰等。

任何在6月10日至23日期間，曾身處任何位於附錄劃定的區域內的大廈或構築物超過兩小時人士，包括住客、訪客及工作人員，須於6月25日或之前接受檢測。受檢人士若在6月21日至23日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告規定。

大埔指明範圍內採集的污水樣本檢測呈陽性，並顯示污水內含甚高病毒量，該區域內的全部大廈或構築物需要強檢。

機場工作居大埔男染疫 帶變種病毒 大埔區多個屋苑須強制檢測

【15:10】消息指，一名居大埔男子初步確診，屬本地個案，料將送往臨時醫院接受隔離。

大埔區議員黃兆健表示，早前環保署在運頭塘一帶街井、逸雅苑污水樣本中，發現新冠病毒。即使未有確診個案，但環保署指，逸雅苑（逸榮閣、逸欣閣）將會納入第599J章下的強制檢測公告，居民需在限期前完成檢測。暫時未知區內其他屋苑污水樣本會否有病毒。￼

今日下午開始起，環保署指在運頭塘噴水池將設置檢測站供區內居民作自願檢測。環保署指政府將稍後頒布強制檢測公告，受檢人士需在二○二一年六月二十三日至二十五日期間進行檢測，才符合強制檢測公告的規定。

【14:22】衞生署衞生防護中心公布，今日新增兩宗確診個案，均為輸入個案，至今本港個案累計11899宗（包括11 898宗確診個案和一宗疑似個案）。

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部分地區已接種新冠疫苗比率。(Our World in Data )

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