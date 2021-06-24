美食車計劃擬結束　業界感愕然　斥港府以疫情數據決定去向不公平

撰文： 林穎嫺 最後更新日期： 2021-06-24 11:41

疫情令本港旅遊業陷入冰封，美食車亦面對經營困境。商務及經濟發展局長邱騰華昨（23日）表示，美食車作為旅遊設施的發展實在有限，正檢視數據和成效，不排除結束計劃，現階段亦不會接受新申請。 有美食車負責人今早接受電台節目訪問時指，對當局擬停運美食車感愕然，雖然近兩年經營困難，但各行各業均無一倖免，認為當局參考反修例運動和疫情下的經營數據並不公平，促當局為業界提供足夠經營決定，並早日公布美食車計劃的方向。

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美食車負責人蔡振強今早在港台節目《千禧年代》表示，對政府擬結束美食車先導計劃的決定感愕然。他透露政府一直向業界發放的訊息，都循正確渠道，公布何時會完結和開始新申請。他昨日得悉消息後，已隨即向旅遊事務署查詢，惟對方僅表示正在商討，業界無法了解詳情。

業界望疫情結束後尋找出路 籲勿叫停計劃

現時本港僅餘下12架美食車仍然營運，惟去年1月至今年5月下旬，所有美食車的總收入僅267萬元，即平均每個月合共只得15萬元收入。蔡振強坦言，近兩年接連受社會運動和疫情重挫，經營環境很差，但各行各業面對困境，若政府只參考過去兩年數據，並下結論認為成效不彰，做法並不公平。業界亦一直嘗試、參找新的地點營運，如在大埔。業界亦希望疫情早日消退，再尋找出路，若當局現時突然叫停整個計劃，「大家都會唔知點做」。

蔡續指，旅遊事務署及其他營運者、公司，近兩年一直商討如何在艱難環境下營運，強調自己能做到收支平衡，部分行家亦有意欲經營，靜觀市況改善。他認為市況回復後，持牌美食車將能夠迅速迎接工作，希望當局加強宣傳和為業界提供足夠營運空間，亦希望當局早日公開決定，讓業界能為未來發展作盤算。