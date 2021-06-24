蘋果停刊｜支持者到蘋果大樓懷緬　曾日買兩份報紙　留專欄慢慢讀

撰文： 鍾妍 最後更新日期： 2021-06-24 14:56

政府早前凍結3間與《蘋果日報》有關公司資產，蘋果日報無法營運今日（24日）停刊，結束26年業務。早上有數十名支持者到蘋果大樓外拍照，作「無聲支持」。

有忠實讀者指，近日得悉日後或再無蘋果日報可看，早前已儲起一疊，每天留下部分專欄不看，待日後「慢慢㖮」。

蘋果日報大樓外有約30名身穿黑衣的市民，多次高呼「我好愛你呀蘋果」，有大樓內員工揮手回應。有員工離開大樓時帶同數張蘋果昔日以漫畫《男兒當入樽》頭版的海報送贈予支持者。

今日續有員工回公司收拾物品，有員工到大門前合照，員工穿梭巴士續有運作。

一度有反蘋果日報的人士到場舉橫額及開香檳，一度與支持者口角。

忠實讀者陳女士今日特意到蘋果日報大樓外懷緬，指昨晚睡不着，今日到場希望作「無聲支持」。她說，由蘋果創刊已經開始購買，至早前《蘋果日報》傳出有財政問題，她每日都買兩份報紙，一家4口都網上訂閱蘋果。

她說，每日習慣下午有空就打開報紙看副刊，早前知道未來再無蘋果日報可看，就每日先不看部分專欄，留來日後「慢慢㖮」。她看了多年蘋果日報，認為蘋果能「講出事實」，不認為有分裂國家，認為政府應交代有哪篇報道有問題。

Tiffany亦專程到大樓外，「想睇住見證𠵱一刻」，指不知蘋果日報的招牌何時會拆，希望能夠在此時見證。她說，與蘋果日報同年出生，感覺陪着一同長大，家中長輩亦會買蘋果日報，香港發生種種大事都有蘋果新聞。