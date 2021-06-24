蘋果日報副老總蔣美紅：國安法下港聞紅線不清　李平被捕加速停運

撰文： 鄧穎琳 最後更新日期： 2021-06-24 11:31

國安處本月17日拘捕5名《蘋果日報》高層，其後保安局引《港區國安法》凍結《蘋果日報》等3間相關公司資產，創刊26年的《蘋果日報》欠資金營運，被迫停刊，今日（24日）出版最後一份實體報。 有份決定停止營運的《蘋果日報》副總編輯、中國組主管蔣美紅透露，「蘋論」主筆楊清奇（筆名李平）昨日被捕，加速高層商討，將昨日定為最後營運日。跟進中國新聞20多年的她直言，做中國新聞「每時每刻都有心理準備」存在風險，以往內地採訪紅線是「唔好拎紅頭文件、唔好刺探國家機密」，惟國安法成立後，她亦難推斷在港工作的紅線在哪：「宜家係香港有國安法，你唔知紅線係邊」。

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警方昨日（23日）以涉違港區國安法拘捕「蘋論」主筆楊清奇，蔣美紅今日在商台節目稱，警方日前拘捕公司5名高層並進入壹傳媒大樓搜查時，曾進入楊清奇房間並檢取很多物品。她直言，楊清奇得知後亦感到「大鑊」。

她形容，早前已不時傳出或有數百警員再入蘋果日報，令不少同事感憂心而一度不敢上班，楊被捕消息傳出後氣氛更緊張，故她有與副社長陳沛敏、執行總編輯林文宗商討應否須提早結束營運，最終「拍版」以昨日為最後營運日。

6月23日《蘋果日報》最後一夜，員工趕緊為埋版。（路透社）

至於有否擔心自身安危？她直言多年來追內地新聞知悉紅線是「唔好拎紅頭文件、唔好刺探國家機密」，惟香港國安法成立後，港聞紅線難拿捏，直言港聞同事感憂心是在所難免，「中國組知道自己條線係邊，但反送中運動，港聞唔知紅線係邊。」

我無咩野，十幾年前明報做野都被國安拘捕過，恐怖情況都經歷過，我不嬲做中國新聞、打交道，每時每刻都有心理準備，但以前係唔好拎紅頭文件、唔好刺探國家機密，呢個係我原則，我就覺得唔會有事，但宜家係香港有國安法，你唔知紅線係邊 《蘋果日報》副總編輯、中國組主管蔣美紅

她直言，初時港府稱「國安法拉一小撮人」時，認為國安法是為《蘋果日報》老闆而設，沒想到會連記者都被捕：「話國安法拉一小撮人，我都覺得應該係為我地老闆而設，後尾估唔到會拉好多人，無諗過做記者、新聞從業員都會被拉，你話楊清奇勾結外國勢力，佢都係寫文章評論，點勾結外國勢力？我都唔知。」

她感謝公司多年來給予空間及資源，讚揚前線同事多次勇敢地冒生命危險採訪，不介意夜半出動，甚至四出敲門，例如是武漢封城前夕同事仍深入疫區、追訪劉曉波事件、前往德國找劉霞等。她感謝中國組全員近日在緊張氣氛下未有辭職，並堅守到最後：「蘋果好多同事擔心，休息、辭職，唯獨中國組無同事辭職或者唔返工，直至尋日都係，好多同事走咗都返嚟幫手，我好感激佢哋！」