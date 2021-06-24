蘋果停刊｜蘇鑰機：創刊後顛覆報業　激烈反對聲音消失減發聲空間

撰文： 林穎嫺 最後更新日期： 2021-06-24 09:35

創刊26年的《蘋果日報》今（24日）凌晨落幕，今日出版的報紙是壹傳媒在港最後一份刊物。中大新聞與傳播學院教授蘇鑰機今早在電台節目上，形容《蘋果》創刊以來，「顛覆報業生態」，一直嘗試大家想到甚至大家意料不到的事，其他報章只能參考其採訪、印刷的做法，「動新聞」更是全球各地都「冇人做到」，形容《蘋果》為港人帶來珍貴遺產。 蘇鑰機又形容，《蘋果》監察社會上做得有聲有色，憂慮今次捲入《港區國安法》風波而被迫停刊，將令激烈反對聲音消失，擔心反映社會問題或反對聲音的渠道大減，更不利報業界發展。

蘇鑰機早上在香港電台節目《千禧年代》表示，《蘋果》1995年創刊時是「顛覆報紙生態」，嘗試大家意想不到的報道、印刷手法，倒轉傳統做法，吸引大批讀者，做法相當成功， 其他報章亦相繼仿傚。《蘋果》在2008年創立「動新聞」的做法嶄新，直至現在仍「冇人做到」，形容是「帶給港人珍貴的遺產」。

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他又指《蘋果》不時揭露時弊，大讚它在監察社會上做得有聲有色，「在歷史時刻扮演咗重要角色」，但同時亦惹起爭議，尤其是傳媒操守方面，惟之後新聞界制訂記者守則，除了對業界有影響，《蘋果》亦在創刊頭幾年從批評中學習，調整報道手法。

不過，《蘋果》的報道政治色彩鮮明，遠離持平、中立的新聞原則，蘇鑰機則指，在社會動盪的年代，報章或會傾向「擁護新聞學」（advocacy journalism），公開表達其立場，做法並不罕見，越戰期間已有跡可尋。他反而擔心《蘋果日報》停刊後，社會上激烈的聲音將更難生存，質疑市民還能否用其他方表達意見，不同的聲音以及人民憂慮亦難以反映，加上報業本身的生存條件惡劣，更難吸引年輕人入行，不利業界發展。