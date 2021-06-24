變種L452R再現社區　本地無源頭男地勤確診　僅1名家人打首劑疫苗

撰文： 朱海棋 最後更新日期： 2021-06-24 18:09

本港今日（24日）錄得7宗確診，全部都有L452R變種病毒株，包括1宗本地源頭不明及6宗輸入個案。該名本地個案為27歲機場地勤男職員，其媽媽任職地鐵站清潔及茶餐廳洗碗工、兩名姐姐分別任職中學及補習社教師。據衛生署表示，該名男地勤與3家人均未接種任何疫苗，僅得任職補習社教師姐姐已接種首劑科興。今日初步確診少過五宗。

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該名本地個案為27歲香港航空男地勤職員（編號：11902），他父親在大角咀五金店自己工作、母親日間在沙田火車站任清潔工、晚間在大埔陸宜居茶餐廳洗碗；一名在香港紅卍字會大埔卍慈中學任職教師的姐姐及大埔浸信會幼稚園侄女都間中留宿；另一名姐姐早前在補習社工作。患者父親有咳嗽病徵檢測後陰性，母親及兩名姐姐都陰性。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君稱，患者樣本CT值達18至22具傳染力，估計家人傳染給患者機會較低，可能是從機場感染。患者曾經接待過越南、台灣、內地、印度、菲律賓、新加坡及馬來西亞等32名貨運航班機組人員，大部份人員已經接種新冠疫苗，所有人都並非確診個案，由於涉及變種病毒，他們都要送往檢疫中心。

張竹君估計，男地勤被家人感染機會較低。（李澤彤攝)

患者亦有在大埔新達廣場任職兼職顧客服務工作，有9名同事被列為密切接觸者，他負責登記積分，跟市民接觸時隔著玻璃。他足跡甚廣，到過東涌金泰屋進餐、回機場跟50至80名同事離職前拍照留念、大埔新達廣場、機場一號客運大樓5、6及7樓、中場客運大樓、運頭塘商場、大埔廣場地下萬里小食店、機場員工餐廳啟翔。

衞生防護中心總監林文健稱，本港錄得131宗個案帶有L452R，129人都是輸入個案，餘下兩宗本地個案為11902病人，另一人是去年12月16日確診的7766個案，患者為51歲女士，她住深水埗南昌街220號，並非印度病毒株（Delta）；131宗個案中，41宗為Delta。

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