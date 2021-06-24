變種病毒｜為何Delta傳播力最廣？僅三成患者發燒　死亡率增一倍

撰文： 林穎嫺 最後更新日期： 2021-06-24 15:29

新冠肺炎疫情反覆，本港連續16日零確診恐斷纜，在香港航空任職地勤的27歲男子昨（23日）初步確診，並被驗出帶有L452R變異病毒株，預料他今（24日）確診，成為本港首宗L452R變種病毒個案。專家估計，該名患者身上的染有的變種病毒屬源自印度的Delta。 常聽到坊間將L452R與源自印度的變種病毒Delta放在一起討論，其實兩者有點不同，因為Delta是指同時帶有L452R及E484K兩種變種病毒。Delta較英國變種病毒Alpha的傳染性高逾一倍，並會在約兩周內爆發群組，重症、死亡率亦會增加一倍。亦有專家認為外防輸入難以做到滴水不漏，但政府現時縮短已完成接種疫苗旅客的檢疫期，卻不驗抗體水平，將會令風險大增，他認為最佳做法是只讓已打針者登機來港，才能把輸入變種病毒的風險降低。

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香港大學感染及傳染病中心總監何栢良早上在商台節目表示，相信初步確診地勤感染的是Delta變種病毒，形容此變異株「風靡全球」，有趨勢成為主流病毒，若本港持續有輸入個案，有關變種病毒流入社區的風險亦會相應提高。而呼吸系統專科醫生梁子超亦認為，由於L452R變異病毒株潛伏期中位數為2至4日，較其他病毒株短，建議政應加密檢測次數，以免有個案走漏到社區。

醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷亦向《香港01》表示，Delta變異株的傳染性較英國變種病毒Alpha高1.64倍，若一個地方出現確診個案，會在短短兩周內爆發群組，每隔11至14日個案便會增加一倍，此病毒的重症和死亡個均較Alpha多一倍。

曾祈殷提到，現時Delta變異株佔英國確診個案近90%，可以說是取代了之前流行的N501Y。L452R大部分影響49歲以下的成年人，30歲以下的年輕人更甚。有研究顯示，感染L452R後，多達逾60%患者表示會頭痛、54%有喉嚨痛和流鼻水，但僅30%人會發燒，病情輕微令患者更易掉以輕心，造成廣泛傳播。

至於現時疫苗能否有效對抗Delta，他則指為本港現時可接種的復必泰疫苗仍然有效，雖然產生的抗體水平和有效率降低，但對重症、入院和有症狀感染的保護率達90%，真實數據亦看不到有「免疫逃逸」令抗體下降到令人擔心的地步，惟科興至今仍未有相關數據。

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本港日前宣布，分階段放寬已打針入境者的檢疫期，雖然他們要驗抗體，亦要對核酸檢測呈陰性，惟食衞局局長陳肇始日前表明，並不會為入港人士驗抗體水平。曾祈殷指，醫學實證，接種疫苗要有足夠的抗體才能產生保護力，又指沒有疫苗能完全抗疫，除了驗抗體水平外，市民抵港頭一個月亦要持續做檢測，至少要驗5次，才能防止有個案走漏到社區。

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曾祈殷亦坦言，Delta廣泛流行將再將加放寬商務和探親旅遊等壓力，或要令有關措施一再推延，但他亦體諒政府無法無了期封關，促請政府小心判斷容許從哪些地區來港的市民縮短檢疫期，例如只許市民從確診數字下行的地區回港時受惠，但最佳的做法是只讓已打齊針者來港，形容此做法風險最低，情況穩定後，才再考慮讓未打針者同機來港。

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