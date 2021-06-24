新冠疫苗｜8,000名少年已接種復必泰　梁卓偉：心肌炎情況罕見

撰文： 黃偉倫 最後更新日期： 2021-06-24 19:15

政府早前將復必泰接種年齡降至12歲，食物及衞生局局長陳肇始今日﹙24日﹚表示，根據初步數字，現時有約8,000名12至15歲少年已接種疫苗，暫未發現相關心肌炎個案。 港大醫學院院長梁卓偉表示，根據美國疾控中心，接種復必泰可能與心肌炎有關聯，但強調風險非常低，即使相關組群全數接種，推算只會有3至4宗個案，形容相當罕見，而且絕大部個案可完全康復。

滬江維多利亞學校今日約60名師生，到鴨脷洲體育館接種疫苗，陳肇始及梁卓偉亦有到場。

陳肇始表示，自放寬接種年齡，見到學校反應踴躍，政府會安排到校外接種中心打針，又或到學校接種。她續指，根據初步數字，約有8,000名12至15歲少年已接種疫苗，暫未有不良反應個案。

談到外國發現少年群組較多接種後出現心肌炎，梁卓偉表示，根據數字，香港於過去3年，相關組群有5至14宗心肌炎個案，而今年至今有9宗，不過該9宗與疫苗無關。

梁卓偉指，根據美國疾控中心，在12至30歲接種復必泰疫苗人士中，每100萬人，有8宗心肌炎個案。他續指，香港12至15歲群組中約有40萬人，按此計算，即使全部人接種復必泰，按美國數據推算，只會有3至4宗心肌炎個案，認為相當罕見。

梁卓偉又稱，如少年接種第二針後，於4至5日內出現胸口痛、呼吸困難等，就應到急症室或求醫。他又強調，絕大部分心肌炎個案都可康復，認為接種疫苗的風險，較不接種的為低，呼籲市民接種。