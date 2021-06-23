患哮喘40歲男離世前14日內曾打新冠疫苗　衞生署指非打針引起

社會新聞
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政府今日（23日）公布，截至周日（20日）過去一周，衞生署共接獲142宗涉及曾經接種新冠疫苗人士的異常事件報告。死亡個案中，有一名患有哮喘的40歲男子，於離世前14日內曾接種科興疫苗，沒有臨床證據顯示事件由疫苗引起，個案交由新冠疫苗臨床事件評估專家委員會進行因果關係評估。

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接獲142宗打針後異常事件報告

截至周日過去一周，衞生署共接獲142宗涉及曾經接種新冠疫苗人士的異常事件報告，當中並沒有醫院管理局呈報涉及曾經於離世前14日內接種疫苗人士及與接種疫苗有潛在關聯的死亡個案。

截至周日晚上8時，衞生署共接獲3,747宗異常事件報告，而就涉及接種疫苗人士的死亡個案，包括22宗個案曾經於離世前14日內接種疫苗，沒有死亡個案顯示與接種疫苗有關聯。當中於周日的過去一周，有一名患有哮喘的40歲男子，於離世前14日曾接種科興疫苗。衞生署指，沒有臨床證據顯示事件由疫苗引起，個案交由新冠疫苗臨床事件評估專家委員會進行因果關係評估。

截至周日，新冠疫苗臨床事件評估專家委員會已總結6宗死亡個案與疫苗接種沒有因果關係，初步認為15宗個案與疫苗接種沒有關聯，1宗尚待處理，即該名40歲男死者個案。專家委員會認為至今並未發現有不尋常的現象，會繼續密切監察有關情況並收集數據以作評估。

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