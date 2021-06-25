曾祈殷指Delta變種病毒將成主流　籲抵港人士須打針及持抗體證明

撰文： 歐陽德浩 最後更新日期： 2021-06-25 09:49

本港新冠肺炎疫情反彈，連續16日「零確診」的記錄斷纜，昨日（24日）一名帶有L452R變種病毒株的27歲男子確診，工作期間曾接待貨運航班的機組人員。醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷今日（25日）於港台節目《千禧時代》表示，Delta變種病毒株的傳播率更高，較易出現同時多人受感染的情況。「所以英國八成九成新增個案都屬於Delta就咁解。」 曾亦指，Delta變種病毒株將導致疫苗的功效如抗體等下降，而現時的治療方法如單株抗體亦可能無效。但他強調，復必泰疫苗仍有較好的保護，須接種兩劑才達到效果。 曾認為，接下來應成為主流變種病毒品種，指外防輸入政策方面必須調整，「當然可以禁飛某啲地方，但你冇可能禁飛到咁多國家。」他建議，應要求飛機乘客必須接種兩針，並待接種後14日具抗體證明，以保障香港日後的安全。

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曾祈殷今日於港台節目指，Delta變種病毒株為世界衞生組織新定名的稱呼，來自最初發現的印度。他進一步解釋，Delta變種病毒內，具有來自L452R的S蛋白基因變異，導致病毒更容易襲擊及進入細胞，並黏住細胞複製。因此該病毒傳播率更高，較易出現同時多人受感染的情況。「所以英國八成九成新增個案都屬於Delta就咁解。」

曾亦指，Delta變種病毒株，除了部分屬L452R外，亦有部分屬E484Q，但沒有N501Y變種病毒株。因此不同品種的基因排序，以及變異部位亦有分別，而L452R便是基因變異的地方。

醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷。（資料圖片）

曾續指，初步有研究顯示，若病毒屬L452R同時為印度變種，疫苗的功效如抗體等將會下降，而現時的治療方法如單株抗體亦可能無效。但他強調，根據卡搭爾的研究，復必泰疫苗仍有較好的保護，「雖然有所下降，但唔係完全冇。」

曾解釋，若接種兩劑後必泰後，病徵減少比率達88%，而預防入院治療比率更達96%。不過必須接種兩劑才達到以上效果，若僅接種一劑，效用會減低30%不等。因此他再次呼籲市民盡快接種疫苗預防新變種病毒。

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至於外防輸入政策方面，曾祈殷表示Delta變種病毒株的傳播速度非常快，美國西部已有三成個案屬該變種病毒株，接下來應成為主流變種病毒品種。因此他認為政策方面必須調整，「當然可以禁飛某啲地方，但你冇可能禁飛到咁多國家。」

曾以英國航班為例，如抵港航班內有乘客未接種疫苗，情況將不理想。相反，若航班內的乘客已接種疫苗，雖然不會降至零風險，但流入香港的機會將會大幅降低。因此他建議，應要求乘客必須接種兩針，並待接種後14日具抗體證明，以保障香港日後的安全。

而檢測頻率方面，曾祈殷認為仍可沿用現時的強制檢測密度，但要視乎將來會否出現個案，或較長時間才病發。屆時政府可再考慮延長檢測的日子及時間。