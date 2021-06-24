Delta變種病毒｜梁卓偉指傳染力極高　每個患者可1傳8需嚴陣以待

撰文： 黃偉倫 最後更新日期： 2021-06-24 20:49

本地零確診紀錄斷纜，一名27歲機場地勤男職員確診，並帶變種病毒株L452R。港大醫學院院長梁卓偉表示，該病毒的傳染力，較過往本港出現的病毒株更厲害，每個病人可傳染予6至8人，認為現時是非常大的「警號」，需要嚴陣以待。 梁卓偉又稱，Delta病毒株於英國蔓延，當地需延遲放寬社交措施，要視乎其他國家是否能守住，否則之後可能於「橫掃歐洲」。

港大醫學院院長梁卓偉表示，印度變種病毒株（Delta）傳染力較過往本港出現的病毒株更厲害，每個病人可傳染予6至8人。（黃偉倫攝）

梁卓偉表示，最初源自武漢的病毒，每名患者平均可傳染予2至3人，但現時開始在世界各地流行的Delta變種病毒，則可多達6至8人，遠超過去18個月來的威力，而且入院率及死亡率更高，情況前所未見，所以要嚴陣以待。

梁卓偉又指，英國本來可於本月初期解封所有社交距離措施，但現時當地的病毒株約九成半為Delta變種病毒，遂延至7月中再決定是否放寬。他續稱，需視乎歐洲其他國家是否可成功守住Delta，否則病毒可能橫掃歐洲。他又引美國專家稱，Delta佔當地病毒株約兩成多，但預計有可能於一個月內升至九成。

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梁卓偉表示，復必泰疫苗對Delta變種病毒的保護率，雖然較其他病毒的效果低，但保護率仍達85%，呼籲市民接種疫苗。

對於現時的外防輸入措施是否足夠，梁卓偉表示，香港實施三重保護，包括在接種兩劑疫苗後，檢測呈現陰性，以及驗出中和抗體，與確診者出院條件相同，認為措施安全。

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