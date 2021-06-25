和你shop在警背貼文書共拍打　經紀不滿被裁襲警求上訴

撰文： 陳家怡 最後更新日期： 2021-06-25 17:52

地產經紀在前年平安夜海港成的「和你shop」活動中，將一張印有特首林鄭月娥丈夫林兆波頭像，及「感謝你默默耕耘」的文宣，貼在一名便衣警背上，並藉機拍打警員背部，被裁定襲警罪成，判囚3星期。被告不服定罪，今（25日）於高等法院上訴。指裁判官忽略經紀有「真誠但錯誤的信念」，他想先貼上文宣，再看對方是否同意，控方卻堅稱是非法觸碰警員。法官稱需時考慮，案件押後裁決。

被告未就判刑提上訴

上訴人何曉朗（25歲，地產經紀），被控一項襲擊警務人員罪成，指他於2019年12月24日，在尖沙咀海港城2樓2417號店外，襲擊警長A。何被捕後曾被還押30多天，判刑當日已服刑完畢，故不會就刑期上訴，而就定罪上訴，但會就被定罪上訴。

被告何曉朗不滿被裁定襲警罪成求翻案，但未有就判刑提上訴。（資料圖片）

以演唱會有人穿相同衣服作例

律師認為裁判官判決時以客觀標準審視案發情況，忽略何當時懷着「真誠但錯誤的信念」，打算先貼文宣，再看事主是否同意。他以有人在演唱會和身穿相同T裇的陌生人嬉戲，比喻何當天的情形，故相信事主會同意。

惟法官張慧玲認為不能相提並論，指被告是無故在事主背後貼上海報，又沒有一視同仁地在其他人背部貼海報。律師同意兩事不能相提並論，但補充何將事情變得兒嬉。

官稱片斷難斷定是輕拍

庭上播放案發時片段，張官指難以判斷被告動作是否如律師所指，是輕柔的，及看來不似拍打。律師則稱，何當時手掌向上揮動，狀似打招呼，不怕讓事主知道是他觸碰，又稱當時有人背上貼有海報，但張官稱沒有證據顯示何受他們影響。

控方指觸碰屬非法

代表控方的高級檢控官羅天瑋回應稱，何當日非法觸碰警員，就算是輕力拍警，對方亦沒有同意，認為其行為是非法武力，相關證供及影片足以證明何犯法。法官張慧玲表示需要時間觀看片段和證據，案件押後裁決。

裁判官早前否定被告不知對方是警員的說法，亦不信在別人背部貼文宣屬創新宣傳，指何在警員背上張貼海報，對警員「極其侮辱」，有損警員尊嚴和是挑戰警權的行為，何又拍痛警員背脊，故裁定何罪成。

案件編號：HCMA202/2020