德福和你shop非法集結　官不接受被告年少無知犯案　判3人須拘禁

撰文： 郭顥添 最後更新日期： 2021-06-04 18:55

九龍灣德福廣場前年的「和你Shop」活動，被裁定非法集結罪成的其中3名被告，今(4日)於觀塘法院判刑，裁判官不接納眾人求情稱他們年少無知，不懂分辨和平氣性質的遊行及非法集結，反指各人思想成熟，懂得為其政治主張而選擇參與遊行。惟本案發生在人流密集的商場，對市民的安全及商舖財產受到威脅，法庭不能忽視其嚴重性，須判阻嚇性刑罰，判3人分別入獄2個月、4個月及入更生中心。

1人早前被判囚4個月

案件原有10名被告，經審訊後有6人罪成，其中1人早前已被判囚4個月，另有2人要求覆核裁決，今日接受判刑的3人包括：楊傑朗（21歲）、姓丘的17歲少年，及劉家浩（23歲）。楊承認襲警罪，丘及劉經審訊後被裁定非法集結罪成。楊因認罪被判入獄2個月，丘年紀較輕被判更生中心，劉則被判入獄4個月。

警員在混亂環境下工作須受保護

裁判官判刑時指楊案發時與他人一同行事，目無法紀，不斷向警員的頭部、肩膀及背部施襲，行為令現場人士陷入混亂，警員在這樣的環境下執行職務，應受到法律保護。

被告懂根據其政治主張選擇遊行

至於另兩名非法集結罪成的被告，裁判官指他們思想成熟，懂得根據其政治主張，選擇參與當日的遊行，也應知道遊行的目的何在，當遊行由和平性質演變成暴力事件，他們仍逗留現場，故不接納他們稱無知而犯案之說法，且案發地點在人流密集的商場，令市民的人身安全及商舖財產受威脅，法庭不可輕視其嚴重性，同須判阻嚇性刑罰。再者，兩人的報告均未見二人有悔意，最後判丘入更生中心，劉則入獄4個月。

劉在判刑後隨即申請保釋等候上訴，獲裁判官准以1萬元保釋，保釋期間不得離境，須遵守宵禁令及禁足德福廣場。

示威者在港鐵站與警方衝突

案情指，2019年12月28日有網民召集人群在德福廣場內集結參與「和你shop」活動，期間人群有唱歌及呼籲市民支持黃色經濟圈，亦有在部份店外叫囂，當人群從商場遊行至九龍灣港鐵站C出口時，有人向便衣警員叫囂及說出辱警說話，有警員在混亂間遇襲受傷，最後有10人被捕。

案件編號：KTCC 835/2020