德福前年和你shop示威　10被告6非法集結罪成　1判囚4月

撰文： 郭顥添 最後更新日期： 2021-05-22 20:01

前年12月多區出現「和你shop」示威，10名涉在九龍灣德福廣場參與活動的人士，被控以非法集結等罪，案件今(22日)在觀塘法院裁決，其中6人被裁定非法集結罪成，4人罪名不成立。由於其中一名成年的被告，被捕後曾被還柙，裁判官屈麗雯判他入獄4個月，料他可即時釋放，其餘5人中有3人年紀較輕，需先索取報告，眾人判刑押後至6月4日。

10名被告7人未成年

10名被告依次為：16歲學生、楊傑朗(21歲)、17歲姓麥男子、17歲姓丘男子、16歲學生、16歲學生、15歲學生、17歲姓李男子、劉家浩(23歲)及林志鑫(20歲)。他們全被控於2019年12月28日，在九龍灣德福廣場一期，與其他不知名人士參與非法集結。楊及第六、第七及第八等3名未成年被告罪名不成立。

3被告要求覆核定罪決定

第十被告林志鑫被捕後曾被還柙，裁判官判他入獄4個月，料他可即時釋放。第一、第三及第五被告則申請覆核定罪，押後至6月15日處理。

官指在港鐵站叫囂構成非法集結

裁判官裁決時指，當日示威人士在商場遊行唱歌，並有人在「藍店」外叫口號，及叫顧客支持黃色經濟，行為雖具威嚇性，但他們未有造成太大阻礙，亦未有導致店舖及顧客受驚，商店能繼續運作，故認為在商場內的行為未構成非法集結。惟示威者轉到港鐵站後叫囂卻構成非法集結。

未能確定脫罪4人曾參與

裁判官認為6名被裁定罪成的被告，在示威者與警方對峙時仍留在現場，並有作出鼓勵他人參與及擾亂秩序行為，故裁定罪成。而脫罪的4名被告，裁判官認為未能確定他們是集結，或只是在場「湊熱鬧」，故裁定他們罪名不成立。另首及第三被告原亦被控襲警，但裁判官認為警員口供不可告，裁兩人的襲警罪均不成立。

案件編號：KTCC 835/2020