已婚女醫生與已婚男病人出軌　醫委會裁專業失當不成立

撰文： 胡家欣 最後更新日期： 2021-06-27 13:50

私人執業女醫生王李麗明涉與已婚男病人發生不正當關係案續審。醫務委員會今日（27日）召開紀律聆訊，辯方律師在會上指，被告王李麗明與原告的前夫Saul Dewei QIU，發展浪漫或性關係，早於二人的醫患關係前，雖然婚外情並不恰當，但僅屬兩人事務，與醫委會無關。 醫委會今日中午裁定王李麗明專業失當不成立，認為她與男事主的關係於2012年展開，即使在2013年至2014年間女醫生為他身體檢查，但男事主對她沒有情感依賴，她沒有藉醫生身份利用病人，也不認為男病人一時衝動與她發生一夜情。

被告王李麗明醫生被控專業失當，與已婚男病人Saul Dewei QIU發生不正當的關係。（資料圖片／歐陽德浩攝）

醫生為王李麗明被告涉嫌於2013年至2015年期間，與顧客Saul Dewei QIU發生不正當的關係，涉醫學專業人士行為不端，故被控專業失當。

醫務委員會今日繼續召開紀律聆訊，被告王李麗明缺席，辯方律師解釋，她須留家照顧年邁及患病的母親。

男病人爆與已婚女醫生有多次性行為

王李麗明早前作供時稱，為QIU身體檢查發生於2014年，不過二人早於2011年已是朋友關係，當時更偶爾相約於周末行山。二人在Wechat聊天，亦彼此訴說心事及表達感受，更為對方設置特別的暱稱，形容為浪漫的關係(Romantic Relationship)。她透露，兩人曾在原告人住所的廚房擁抱。男事主QIU早前則在庭上作供稱，二人常於周末及假期見面，並於2012年起透過通訊軟件Wechat聊天，逐漸互相了解對方，其後多次發生性關係。

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辯方律師今日在聆訊指出，今次事件關鍵是被告王李麗明何時與原告的前夫Saul Dewei QIU，發展浪漫或性關係。

辯方指，根據王李麗明版本，與QIU的浪漫關係始於2012年；至於QIU的版本，二人關係則於2015年開始，而對上一次找被告身體檢查是2014年，中間已相隔約一年。辯方律師稱被告沒有濫用醫生身份，兩人均是成年人，同意開展關係，辯方指，雖然婚外情是不正當，但僅屬兩人事務，與醫委會無關。

代表原告的律政人員則反駁，即使兩人性關係早於醫生與病人關係，依然有違醫生專業操守。其次，原告Gore Claire Venessa是被告病人，醫患關係包含信任，醫委會也須作出考慮。

醫委會：被告女醫生無藉醫生身份 剝削利用男病人

醫委會研訊小組主席蔡堅宣布，被告王李麗明專業失當不成立，原因是被告與QIU早於2011年相識，二人家庭會相約聚會，出外遠足，故確立二人關係由2012年開始，即早於醫患關係，並於2015年底完結。

蔡堅指出，即使QIU否認2015年前兩人已開展關係，2015年後才發展性關係，並形容為「一夜情」，但醫委會不接納「一夜情」說法，認為QIU作為一個有高教育水平的人士，不會基於一時衝動發展「一夜情」。

蔡堅續說，醫委會認為二人均自願發生關係，雖然2013至2014年，QIU曾找被告做兩次身體檢查，但QIU對被告無情感依賴，被告並無藉醫生身份，去剝削或利用QIU。蔡指，雖然醫委會非鼓勵婚外情，但綜觀上述因素，作出相關裁決。