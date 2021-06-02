女醫生出軌案　男病人身份曝光　與洋人前妻齊任廣州幼兒園顧問

撰文： 陶嘉心 最後更新日期： 2021-06-02 16:30

醫務委員會周二（1日）召開紀律聆訊，指控醫生王李麗明涉專業失當，於2013年至2015年期間，與已婚男病人出軌。 翻查資料，涉案的已婚男病人Saul Dewei QIU與案件原告人、即其前妻，均於廣州匯悅天啟幼兒園擔任顧問，而該家幼稚園有提供IB國際教育課程。幼稚園回覆查詢，指不認識二人，亦未聽聞他們涉及的案件。他指，顧問非長期聘請員工，與園方無直接關係。

涉案的已婚男病人Saul Dewei QIU，與案件的原告人Claire Vanessa Gore，於匯悅天啟幼兒園網站顯示二人為顧問。（匯悅天啟幼兒園網站截圖）

涉案的已婚男病人Saul Dewei QIU，為案件的原告人Claire Vanessa Gore的前夫，根據廣州匯悅天啟幼兒園網站，二人同為該幼兒園的權威顧問。根據網站的資料，Saul Dewei QIU為英國牛津布魯克斯大學國際教育碩士，有20年的國際學校教育經驗。

而其前妻Claire Vanessa Gore，則畢業於英國蘭卡斯特大學，曾於英國赫爾大學及牛津大學研究中小學教育。於廣州的匯悅天啟幼兒園為僑鑫集團創辦的幼兒園，提供IB國際教育課程。

員工指不認識二人 顧問非長期聘用員工

記者致電匯悅天啟幼兒園查詢，員工杜先生回應指不認識涉案的兩名人士，指幼兒園顧問非長期聘用員工，只曾聘請他們到訪開講座，或曾於某一範疇作出指導，強調顧問與學校沒有直接關係。至於二人的關係，他指自己連對方的名字亦未聽過，不會了解他們的私生活，亦未聽聞二人涉及是次案件。

廣州匯悅天啟幼兒園。（僑鑫集團網站圖片）

醫委會紀律聆訊案情透露，醫生王李麗明與病人發生不當關係，違反香港註冊醫生專業守則。涉案的男病人Saul Dewei QIU與原告Gore Claire Venessa曾是一對夫婦，育有一名小孩，兩人曾接受王李麗明負責的身體檢查。

Gore Claire Venessa於作供時提到，被告王李麗明某日突然告知她，與她當時的丈夫曾發生關係。王李麗明作供時指，於2014年為QIU身體檢查，不過二人早於2011年已是朋友關係，當時更偶爾相約於周末行山，形容二人為「浪漫的關係(Romantic Relationship)」。