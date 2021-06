已婚女醫生與已婚男病人出軌　被控專業失當　人夫爆有多次性行為

撰文: 歐陽德浩 最後更新日期: 2021-06-03 17:07

醫務委員會今日(1日)召開紀律聆訊,醫生為王李麗明被告涉嫌於2013年至2015年期間,與顧客Saul Dewei QIU發生不正當的關係,涉醫學專業人士行為不端,故被控專業失當。 王李麗明於庭上作供稱,與該男子早於2011年已是朋友關係,二人常於Wechat聊天,彼此訴說心事及表達感受,更為對方設置特別的暱稱,更形容為浪漫的關係(Romantic Relationship),其後更發展至性關係。 案件於今日下午仍未有判決,醫委會決定押後至6月27日繼續審理。

被告王李麗明醫生被控專業失當,與顧客Saul Dewei QIU發生不正當的關係。(歐陽德浩攝)

原告指王李麗明突爆與其夫發生性關係

醫生王李麗明被控專業失當罪,案情指她與顧客發生不當關係,違反香港註冊醫生專業守則。原告Gore Claire Venessa與前夫Saul Dewei QIU育有一名小孩,夫婦二人曾接受王李麗明負責的身體檢查。惟被告王李麗明某日突然告知她,與她當時的丈夫曾發生關係。Gore提及到當年的情況時,更兩度嗚咽落淚。

男方承認與女醫生多次一夜情

QIU於庭上作供表示,由於事件已發生一段時間,僅透露大約在於2014年進行身體檢查,稱事件發生的時間,需回家翻查記錄才能確定。他強調,與王李麗明為朋友關係,亦指二人常於周末及假期見面,並於2012年起透過通訊軟件Wechat聊天,並逐漸互相了解對方,其後更發展至多次一夜情的性關係。

聆訊期間,控方律師多次問到性關係的具體行為及定義,QIU則回應指「性交,我們已有多次做愛!(Sexual intercourse. We make love many time!)。因此研訊小組委員亦對「一夜情」一詞感到質疑,他反問委員「你是個男人,對吧?(You are a man, right?)」至於辯方律師問到是否避免前妻Gore觀看到聊天記錄,因而使用內地通訊軟件Wechat。他則回應指,Wechat亦設有英文版本。

現場觀察,QIU年約40至50歲,說話聲音磁性,身高約1.7米,束有一頭略長的鬈髮。

王李麗明作供:早於男方成病人前已是朋友關係

王李麗明作供時稱,為Qiu身體檢查發生於2014年,不過二人早於2011年已是朋友關係,當時更偶爾相約於周末行山。她透露,二人在Wechat聊天時使用中文,平日會互相分享歌曲,亦彼此訴說心事及表達感受,更為對方設置特別的暱稱,形容為浪漫的關係(Romantic Relationship)。她透露,兩人曾在原告人住所的廚房擁抱。

翻查資料,根據《香港註冊醫生專業守則》第25條,醫生若利用與病人的專業關係,向病人提出任何形式的性要求,即屬專業上的失當行為;如醫生利用其專業地位與病人或病人配偶建立性關係,則會視為嚴重事態。