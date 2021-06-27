7餐廳涉違防疫令　2間C類食肆坐多於6人罰停晚市堂食

撰文： 王潔恩 最後更新日期： 2021-06-27 18:06

食物環境衞署今日（27日）表示，在過去兩天，共向7名餐飲業務負責人展開檢控程序，當中涉及在指明時段後仍然提供堂食，也有兩間C類食肆一桌坐多於六人，一間B類食肆一桌坐多或四人同坐等，故須在被發現違規後的翌日起停止晚市堂食。此外，署方亦向涉嫌於餐飲處所內違反限聚令的人士，發出4張定額罰款通知書。

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食環署表示，在過去兩天，署方及警方的聯合行動共巡查了72間餐飲處所，當中包括酒吧或酒館。另外，食環署亦巡查了1,138間餐飲處所，包括酒吧、酒館及326間其他處所。

禁晚市堂食3至7日

食環署共向7名餐飲業務負責人展開檢控程序，當中分別2宗涉及佩戴口罩、2宗涉及在指明時段後仍然提供堂食、2宗涉及C類餐飲處所多於6人同坐一桌，以及1宗涉及B類餐飲處所多於4人同坐一桌。

有關餐飲處所因未有採取相關的規定或限制，須於執法人員發現後的翌日起採取相應措施，即在下午6時正至翌日上午4時59分起，停止售賣或供應供在餐飲業務處所內進食或飲用的食物或飲品，並須安排不多於2人同坐一桌，其中2宗為期3天，另有5宗為期7天。

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發出4張定額罰款通知書

署方亦指，他們向涉嫌於餐飲處所內違反限聚令的人士，共發出4張定額罰款通知書。在聯合行動中，警方也有採取執法行動，包括發出定額罰款通知書。