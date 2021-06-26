新冠疫苗｜單日5.84萬人打針再創新高　昨17人不適送院

撰文： 張嘉敏 最後更新日期： 2021-06-26 22:59

疫苗接種計劃展開至今121日，截至今晚8時的過去24小時，有5.84萬人打針，再創單日新高，當中有約3萬人接種第一劑疫苗。此外，周五（25日）共有17宗打針後送院個案，3人需要留院觀察。

繼周五單日有5.77萬人打針，政府公布今晚8時的過去24小時，有58,400人打針，再破單日紀錄，當中有30,300人接種第一劑疫苗。接種復必泰疫苗的人數共有38,300人，而接種科興疫苗的則有20,200人。此外，有約3萬人預約接種時間。

接種計劃開展以來，政府為參與計劃的人士接種共約351萬劑疫苗。當中接種第一劑的人數超過212萬人，當中約119萬人接種復必泰，佔約56%，而打科興的則有約92萬人。而接種第二劑的總數約為138萬人，當中約56萬人接種科興，而接種復必泰的則約有82萬人。

三人需要留院觀察

截至今日零時零分，過去24小時共有17宗由社區疫苗接種中心或醫院管理局轄下的指定普通科門診診所送院的個案，他們因接種後出現常見副作用而送院，情況穩定，其中11人已經出院，3人留院觀察，3人未經診症自行離開醫院。

▼港府「谷針」新招：已打疫苗好處 vs 未打疫苗限制▼