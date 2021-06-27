屯馬線｜宋皇臺站設展櫃展示出土文物　食環署：政府策展毋須領牌

撰文： 王潔恩 最後更新日期： 2021-06-27 19:26

屯馬線全線今日（27日）通車，宋皇臺站亦有多個展櫃以展出超過400件出土文物，不少市民排隊參觀，輪候時間長達約半小時。不過，早前食環署曾指六四紀念館未領有公眾娛樂牌照，最終支聯會須閉館，有市民質疑港鐵是否亦已領牌。 食環署回覆查詢時表示，根據《公眾娛樂場所條例》，在由康樂及文化事務署、民政事務總署、立法會行政管理委員會或司法機構管理的場所舉行的公眾娛樂活動，並無須取得牌照。

下午1時所見，港鐵職員在宋皇臺站擺放告示，觀賞文物展覽需輪候30分鐘。（鍾妍攝）

宋皇臺站於施展工程期間，曾發現大量宋元時期文物和古井。因此，宋皇臺站的站內收費區設有兩個展櫃，並舉辦「聖山遺粹」展覽，以展出興建車站時，在工地出土的逾400件文物。

不過，有市民亦質疑，港鐵站內的展覽是否已按《公眾娛樂場所條例》領有公眾娛樂牌照，因為早前六四紀念館因被指無牌而閉館。

食環署：政府部門策展不受《公眾娛樂場所條例》規管

食環署回覆查詢時表示，展覽由政府部門策展，並不適用於《公眾娛樂場所條例》（第172章）或《預防及控制疾病(規定及指示)(業務及處所)規例》（第599F章）下有關公眾娛樂場所的規定。

而根據《公眾娛樂場所條例》(第172章)第3A條訂立《公眾娛樂場所(豁免)令》，在由康樂及文化事務署、民政事務總署、立法會行政管理委員會或司法機構管理的場所舉行的公眾娛樂活動，則獲豁免而免受《公眾娛樂場所條例》(第172 章)第 4及11條的實施所規限。

六四紀念館曾被指未領公眾娛樂牌照

翻查資料，今年是六四事件32周年，支聯會曾打算於旺角的六四紀念館重開三日，但在6月1日突然被食環署「查牌」，指他們未領有公眾娛樂牌照，支聯會翌日決定暫時閉館。

▼屯馬線宋皇臺站內「聖山遺粹」展覽▼

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屯馬線今日全線通車，港鐵已更新路線圖，「西鐵」已走進歷史。(港鐵圖片)