屯馬線｜坐後感大不同　屯門居民感方便　烏溪沙居民批評搖過輕鐵

撰文： 黃穎津 最後更新日期： 2021-06-27 12:45

屯馬線今日（27日）正式全線通車，有屯門居民對通車感到開心，認為日後能方便他們到藍田、土瓜灣等地區探望親友。不過有家住烏溪沙的市民認為，若要前往屯門，港鐵車程雖較巴士快約10分鐘，但她指，乘搭巴士似乎較為舒適，批評屯馬線列車行駛時，在部分路段搖晃程度接近輕鐵，寧願選擇巴士出行。 前九鐵主席、立法會議員田北辰今早亦有試搭列車，他表示，現時屯馬線有「短貴長平」問題，若按港鐵可加可減機制處理，至少還需5年才能解決相關問題。

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屯馬線今日全線通車，港鐵已更新路線圖，「西鐵」已走進歷史。(港鐵圖片)

▼屯馬線特別頭班車開出情況▼

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張先生對屯馬線開通期待已久，「我哋都好心急㗎」。（黃穎津攝）

屯門居民：好方便、好開心呀！

屯馬線今日全線通車。居於屯門三聖邨的張先生表示，對屯馬線期待已久，「我哋都好心急㗎」。他指，以前要到藍田探望親友，只能乘搭巴士，「分分鐘呢頭塞車，嗰頭塞車」，車程需要約1個多小時。而現時屯馬線全段通車，張說，以後可改乘港鐵，「有條鐵路去梗係好好多」，不用擔心遇到塞車等問題，日後出行會更方便。

居於屯門的街坊朱太太也指，屯馬線全線通車感到「好方便、好開心呀」。她稱，自己平日經常會到土瓜灣探望親友，以往乘巴士，車程往往需時約1小時。她表示「第日會同老公一齊去試」。

居於沙田的陳太太，今日乘搭屯馬線來到屯門。她形容車廂內「人唔多，好舒服有位坐」。陳太又指，在屯馬線全線通車前，她需要於紅磡站轉乘西鐵線轉車，今日她則只需一坐到尾，「唔使轉好方便」。

烏溪沙居民：我寧願搭巴士舒服啲

居於烏溪沙的何太太則對新線興趣不大。她指，以往她常會乘搭巴士到屯門，今日見屯馬線全線通車，便特地試搭新線。何太稱，與巴士比較，港鐵車程僅快約10分鐘，但巴士環境遠比港鐵車廂為佳。她形容：「（港鐵）得個嘈、仲chok過輕鐵。」而港鐵車廂內冷氣較大，何太更需帶備長袖外套保暖。何太說，「我寧願搭巴士舒服啲。」

港鐵︰搖晃是正常情況

港鐵車務總監李家潤，今早被問到有乘客反映屯馬線部分路段，行車時較搖晃問題。李表示，列車行駛時會起動及制動，出現搖晃是正常情況，港鐵會確保列車運作暢順。

(港鐵「屯馬線」網站截圖)

屯馬線票價短貴長平問題 田北辰料至少需5年時間解決

前九鐵主席、立法會議員田北辰今早亦有試坐屯馬線。田表示，現時屯馬線票價出現「短貴長平」問題，紅磡站與何文田站只相差一個站，但到何文田站的成人單程車票仍貴4.5元。他續指，港鐵根據可加可減機制，可逐步解決相關問題，但按此估計，即使何文田的票價每年調減，紅磡再每年微加，都至少需5年時間解決；如果因政治因素而需調低紅磡站的加幅，更隨時需時7年時間才能理順。

至於東鐵過海段的通車日期，他估計至少需明年第二季才能通車。他又指，據其了解，東鐵線明年才完成全面更換9卡列車，之後安裝月台幕門需時約2年時間，即2024年東鐵才有幕門。

▼屯馬線宋皇臺站▼

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▼宋皇臺站設「聖山遺粹」展覽▼

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▼屯馬線土瓜灣站▼

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▼屯馬線紅磡站▼