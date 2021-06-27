屯馬線｜宋皇臺站大堂到九龍城需步行8分鐘　觀賞文物輪候半小時

宋皇臺站及土瓜灣站隨屯馬線今（27日）全線通車，亦隨之啟用。港鐵於兩個車站中增設多項科技及特色主題，當中宋皇臺站以考古為主題，站內收費區設有兩個展櫃，舉辦「聖山遺粹」展覽，展出興建車站時，在工地出土的逾400件文物，吸引不少乘客駐足觀看。

而車站亦有機器人為乘客服務，月台上的顯示屏亦會實時顯示下班列車的載客情況，乘客可到有空位的位置上車。