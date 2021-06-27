社區首宗Delta病毒患者女同事染疫　住所大埔中心第10座封區檢測

撰文： 王潔恩 最後更新日期： 2021-06-27 20:25

早前一名在機場任港航地勤的27歲男子確診，並帶有L452R變異病毒株。而本港今日（27日）新增一宗本地相關個案，患者是男地勤於大埔新達廣場兼職工作的同事。 政府在晚上7時10分公布，將該名新患者居住的大埔中心第10座列為「受限區域」，受檢人士須留在其處所並接受強制檢測，直至所有已識別的人士完成檢測。政府目標在明日上午約7時完成行動。

女患者涉及變種病毒株

政府發言人表示，由於今日發現一宗與本地個案有關連的確診個案，顯示涉及變種病毒株，經評估後相關區域感染風險有機會較高，因此決定就相關區域作出限制與檢測宣告。

政府將於「受限區域」內設立臨時採樣站，並要求受檢人士於明日凌晨1時前接受檢測。受檢人士會獲安排到採樣站接受核酸測試，由專人以咽喉和鼻腔合併拭子採樣。在所有人士有檢測結果前，受檢人士必須留在處所內。

大埔中心10座封區檢測。(政府新聞處圖片）

近20日曾到疫廈逾兩小時須最遲周二檢測

政府又指，「受限區域」內的人士如在6月25日至27日期間已進行檢測，並能出示檢測結果電話短訊或相關證明，便無須再次接受檢測，但須在其處所等候，直至區內所有已識別的受檢人士完成檢測。



此外，根據今日發出的強制檢測公告，任何於6月7日至27日期間，曾身處上述大廈內超過兩小時的人士，即使在「相關宣告」開始生效時不在「受限區域」內，亦須在6月29日（星期二）或之前接受強制檢測。

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