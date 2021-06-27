新冠疫苗｜連續三日逾5萬人打疫針　15人周六接種後副作用送院

撰文： 黃詠榆 最後更新日期： 2021-06-27 23:23

疫苗接種計劃展開至今122日，接種第一劑的人數超過215萬人，佔全港12歲或以上人口的31.6%。截至今晚（27日）8時的過去24小時，有5.02萬人打針，較昨日減少8,200人，但連續三日單日有逾5萬人打針；有2.84萬人預約了接種時間，亦較昨日少1,600人。此外，昨日（26日，星期六）共有15宗打針後，因出現常見副作用送院，1人需要留院觀察。

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昨日接種人數58,400人創單日新高，不過今日數字則稍回落。政府公布今晚8時的過去24小時，共有約50,200人接種了疫苗，當中約70%人接種復必泰，約30%接種科興疫苗。另有約28,400人預約了接種時間。

累計121萬人打復必泰、93萬人打科興

接種計劃開展以來，政府為參與計劃的人士接種共約356萬劑疫苗。當中接種第一劑的人數超過215萬人，當中約121萬人接種復必泰，而打科興的則有約93萬人。而接種第二劑的總數約為141萬人，當中逾57萬人接種科興，而接種復必泰的則有逾83萬人。

昨日共有15宗由社區疫苗接種中心或醫院管理局轄下的指定普通科門診診所送院的個案。他們因接種後出現常見副作用而送院，情況穩定，其中12人已出院，1人留院觀察，2人不遵從醫生勸告自行出院。

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