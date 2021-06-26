新冠疫苗｜內科醫學院長：最近無入院、無轉藥長期病患者適合打針

撰文： 李恩慈 最後更新日期： 2021-06-26 11:06

一名居大埔運頭塘邨的27歲男地勤昨日確診，屬全港首宗源頭不明Delta變種病毒個案。香港內科醫學院院長李錦滔今（26日）早在商台節目表示，Delta變種病毒傳染率高，不論年齡都有機會感染，對香港是一個挑戰，鼓勵市民應盡快接種疫苗。 李錦滔續說，本港長者接種新冠疫苗比率十分不理想，不少人以為有三高等慢性病就不適合打針，但只要病情穩定，即最近毋須入院治療，或毋須改變治療方案，便適合接種。

復必泰有效預防感染Delta變種病毒

香港內科醫學院院長李錦滔表示，機場地勤人員確診新型肺炎變種病毒Delta，對香港是一個挑戰，不同年齡組別都有機會受感染，當局面對變種病毒需較為緊張，做好外防輸入。他指，復必泰疫苗對預防感染Delta變種病毒有效；而科興疫苗對Delta變種病毒的數據不多，但研究上對其他變種病毒有效。

李錦滔又稱，本港長者接種新冠疫苗的比率十分不理想。（資料圖片／黃卓然攝）

本港長者接種率十分不理想

李錦滔又稱，本港長者接種新冠疫苗的比率十分不理想，70至80歲市民的接種率僅為5%，80歲以上更只有1%。全球無定下可接種疫苗的血壓或血糖水平標準，他認為不少長者誤解，以為有三高等慢性病就不適合打針，但只要病情穩定，即最近無需入院治療，或無需改變治療方案，病人均十分適合接種。

他又說，長者院舍的接種情況亦十分令人憂慮，指院舍內特別虛弱的長者，例如長期臥床或吞嚥有問題的院友，可經醫生評估後接種疫苗。他指，倘院舍接種情況改善，長者感染風險降低，院舍或可恢復探訪，對長者心理健康有很大幫助。

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