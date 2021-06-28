強制檢測｜大埔中心第10座390居民檢測　無確診個案　一人未檢測

撰文： 曹家駿 胡家欣 最後更新日期： 2021-06-28 12:26

政府清晨發聲明，指已完成大埔「受限區域」（即大埔安邦路8號大埔中心第10座）強制檢測行動，截至早上凌晨一時，約390名居民接受檢測，當中沒有發現確診個案。另外，政府發現有一人未做強制檢測，已向該人士發出檢測令。

早前一名在機場任港航地勤的27歲男子確診，並帶有L452R變異病毒株。而本港今日（27日）新增一宗本地相關個案，患者是男地勤於大埔新達廣場兼職工作的同事。政府在昨晚7時10分公布，將該名新患者居住的大埔中心第10座列為「受限區域」。截至早上六時半完成檢測行動，截至凌晨一時，約390名居民接受檢測，當中沒有發現確診個案。

此外，政府又派員到訪約180戶，約30戶沒人應門，包括一些確診個案和可能已經接受隔離的住戶，亦有可能部分單位是空置，政府並沒有這方面的詳細資料，會採取措施跟進。

政府亦在早上八時半完成執法行動，期間檢查了90名受檢人士的檢測報告，發現有一人未進行強制檢測，已向她發出強制檢測令。

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政府又指，任何於二○二一年六月七日至二十七日期間曾身處大埔中心第10座內超過兩小時的人士，即使在相關宣告開始生效時不在「受限區域」內，亦須於六月二十九日或之前接受強制檢測。

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