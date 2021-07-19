機舖滅火筒圍毆案　官怕判監成根深蒂固不法之徒　4少年入教導所

15歲少年被指曾毆打一名同齡男生，之後遭4名年紀相若男子在遊戲機中心圍毆，其中一人更用上滅火筒重複重擊，少年被毆至脾臟撕裂，事後需要緊急手術切除脾臟，並短暫失去記憶。4名施襲男子早前認罪，並稱只為「逞英雄」及見「人人都去」，怕被視為無膽等原因犯案｜案件今在區域法院判刑，暫委法官稱18歲被告黃展博帶頭施襲，震撼的是他竟用膠板和滅火器狂毆受害者，斥他的行為殘忍令人髮指，令受害者命懸一線。雖然黃望能被判監，但法官認為他入獄會成為根深蒂固的不法之徒，遂判黃與其他3名少年被告入教導所。



4名被告：17歲麥姓少年、17歲劉姓少年、17歲胡姓少年、及18歲少年黃展博。他們承認一項有意圖傷人罪，指他們於去年5月16日，在旺角一間遊戲機中心，非法及惡意傷害一名15歲少年。

4名被告均有對事主拳打腳踢

男事主當日在遊戲機中心，突然遭4名被告及其他人拳打腳踢，更有人用滅火筒及「小心地滑」膠牌打他，案發地點的閉路電視片段所見，被告用以施襲的膠牌亦被打至變成碎片。

閉路電視拍到事件的經過。(詳看下圖)

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事主至今仍需長期服藥及定期覆診

男事主被打至失去知覺，他被送院後發現頭皮有血腫，脾臟撕裂，要轉介至深切治療部，並要接受緊急手術切除脾臟，左腎亦出現血腫，及後要進行多次手術，大半個月後才能出院。他受襲後更一度短暫失憶，要長期服藥及定期覆診。

有被告認為逞英雄才衝入機舖

辯方指，麥誤交損友及易受朋輩影響、守法意識薄弱，又因「人人都去」，怕被視為無膽才一同犯案；劉則得知事主身受重傷，感到十分悔疚，透過律師衷心向事主致歉。

辯方亦表示，胡只是一時衝動，事件中未有使用致命武器，不涉預謀；黃則因為當時聽劉說曾遭事主毆打，所以才提議要教訓事主，亦為了「逞英雄」才率先衝入機舖，望法庭考慮到他受情緒影響，無法控制自己。

案件編號：DCCC1044/2020