消費券｜Tap&Go與銀聯合作推優惠　雲閃付App消費最多獲300元獎賞

撰文： 張嘉敏 最後更新日期： 2021-06-28 22:35

【電子消費券 / 八達通 / AlipayHK / WeChat Pay HK / Tap & Go拍住賞】政府早前公布電子消費券詳情，市民料最快可於8月1日領取第一期消費券。4大指定電子消費券支付工具之一的Tap & Go拍住賞，今日 ( 28日）宣布與銀聯國際推出優惠，若以雲閃付App消費最多可獲300元的回贈及獎賞 ；用家亦可參加消費獎賞活動，最多可獲港幣3,888元獎賞金額。

Tap & Go「拍住賞」與銀聯國際合作，於推廣期內，Tap & Go「拍住賞」客戶於消費券計劃帳戶內以虛擬Tap&Go拍住賞銀聯卡，透過雲閃付App、Apple Pay或Huawei Pay其中一種方法消費滿50元或以上，便可獲一次性50元之Tap & Go拍住賞儲值額回贈。

此外，若Tap & Go拍住賞用戶使用消費券計劃帳戶的虛擬「拍住賞」銀聯卡，通過雲閃付App消費，可獲得消費金額的5%獎賞，全期最高獎賞高達港幣250元。

Tap&Go與銀聯合作推優惠。（資料圖片）

用雲閃付App有機會獲$3888獎賞金額

銀聯在消費券計劃期間，雲閃付App亦為消費券計劃推出消費獎賞，經雲閃付App消費滿指定金額便可參與，有機會獲得最高3,888元之獎賞金額。銀聯國際亦與各大商戶推出銀聯卡專屬優惠，目前參與的商戶包括IFC商場、一田百貨及超市、崇光百貨、實惠、中原電器、YOHO友和、卡萊美等零售商戶；以及遊樂場盛夏森林和充電器租借服務商ChargeSPOT等。持卡人在上述商戶消費，可同時享受消費券和銀聯的雙重優惠。

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